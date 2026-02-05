Как тренироваться после 50 без травм: 5 безопасных форматов нагрузки

После долгого перерыва важно не пытаться сразу вернуться к прежним нагрузкам. Организму требуется время, чтобы привыкнуть к движению, поэтому начинать лучше с коротких и умеренных тренировок. Даже 15−20 минут активности несколько раз в неделю уже помогают мягко включить мышцы и суставы в работу.