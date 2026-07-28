Идеально плоский живот после 50: секреты Лопес, Энистон и Кроуфорд

Дженнифер Лопес на пороге своего 57-летия выглядит так, будто ей слегка за 30. Секрет ее неизменной стройности и красивого пресса — в смене приоритетов. С возрастом певица отказалась от изнурительного кардио в пользу силовых тренировок с весом. Она занимается 4−5 раз в неделю с двумя тренерами по 40−75 минут, выполняя упражнения с гантелями, штангой и функциональные движения. Кардио она использует только для разминки или если нужно сбросить 1−2 лишних килограмма.