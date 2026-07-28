Идеально плоский живот после 50: секреты Лопес, Энистон и Кроуфорд

Вокруг стройной фигуры звезд шоу-бизнеса, актрис и моделей ходит много мифов. Кто-то считает, что они не едят ничего, кроме листьев салата. Другие уверены, что все дело в генетике, но истинные причины плоского живота и подтянутой талии этих возрастных красоток совсем иные. В нашей статье — три проверенных звездных подхода, которые можно адаптировать под себя.
Дженнифер Лопес: силовые вместо кардио
Дженнифер Лопес на пороге своего 57-летия выглядит так, будто ей слегка за 30. Секрет ее неизменной стройности и красивого пресса — в смене приоритетов. С возрастом певица отказалась от изнурительного кардио в пользу силовых тренировок с весом. Она занимается 4−5 раз в неделю с двумя тренерами по 40−75 минут, выполняя упражнения с гантелями, штангой и функциональные движения. Кардио она использует только для разминки или если нужно сбросить 1−2 лишних килограмма.
Особое внимание Джей Ло уделяет прессу. Ее тренер Додд Ромеро разработал для нее настоящий «экзамен» на выносливость: 50 подъемов ног в висе на турнике, 50 скручиваний на тросе и 50 наклонных скручиваний с утяжелением в 20 кг. Кроме того, она включает в программу планку в V-образной позе, боковую планку и планку на фитболе.
В питании Лопес придерживается диеты с высоким содержанием белка: яйца, постное мясо, рыба, бобовые, тофу. Перекусы у нее тоже белковые — рулетики из индейки, вареные яйца или протеиновые коктейли. При этом она полностью исключила алкоголь, кофеин, обработанные продукты и сладкие напитки.
Дженнифер Энистон: функциональные, низкоударные тренировки
Дженнифер Энистон в свои 57 лет — живое доказательство того, что возраст не приговор. Ее подход строится на низкоударных функциональных тренировках, которые не травмируют суставы, а укрепляют тело. Раньше актриса верила в принцип «без боли нет результата», но сейчас полностью пересмотрела этот подход. Она занимается по специальной программе — комплекс с акцентом на контролируемые движения, сопротивление и мобильность.
Дженнифер Энистон пересмотрела свой подход к тренировкам и теперь считает, что для достижения результатов не нужно изнурять себя многочасовыми занятиями. Ее подход строится на коротких, но эффективных сессиях, которые приносят удовольствие и не разрушают тело. По ее мнению, именно такие тренировки после 40 лет могут трансформировать тело гораздо лучше, чем изнурительные многочасовые занятия.
В питании актриса придерживается сбалансированного подхода, уделяя внимание качеству продуктов, а не строгим ограничениям. Она пьет много воды, предпочитает свежие овощи, полезные жиры и белок. Ее главный принцип — не лишать себя удовольствия, но помнить о мере.
Синди Кроуфорд: консистентность и интервальное голодание
Синди Кроуфорд в свои 60 лет строит подход на консистентности. Она тренируется 4−5 раз в неделю, комбинируя пилатес на реформере, силовые тренировки с легкими весами и функциональные упражнения, такие как приседания, выпады и отжимания. Плюс пилатес стал одним из главных элементов ее ежедневной программы.
Кардио она включает через быструю ходьбу, бег или плавание. Ее тренировки длятся не часами: она делает 10 минут силовых, затем 5 минут кардио, и повторяет этот блок 2−3 раза за сессию. Заканчивает всегда упражнениями на пресс и растяжкой.
В питании Синди Кроуфорд придерживается интервального голодания: она не ест сразу после пробуждения и часто тренируется до завтрака. Ограничивает глютен и углеводы, предпочитая белковые салаты на обед и белок с овощами на ужин. Диетологи отмечают, что ее подход больше направлен на снижение жира, чем на наращивание мышц.
Все героини нашей статьи не верят в быстрые результаты или чудо-диеты. Их подход строится на последовательности, силовых тренировках и осознанном питании. Каждая из них нашла свою систему и придерживается ее годами. А значит, и у вас есть все шансы повторить их успех, если подойти к делу с умом и терпением.