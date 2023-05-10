Фанаты «ПСЖ» бойкотируют матчи команды

«По итогам встречи между руководством клуба и лидерами Collectif Ultras Paris принято решение полностью прекратить нашу деятельность до дальнейшего уведомления. Последние события и состояние наших отношений с руководством “ПСЖ” заставляют нас думать, что это лучшее и единственное решение, которое может сохранить общее будущее. Ситуацию, которую мы считаем серьезной во многих отношениях, нельзя недооценивать, и мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод. Ждем четких ответов от клуба по ряду пунктов, чтобы, возможно, пересмотреть свои позиции», — говорится в заявлении фанатов.