Фанаты «ПСЖ» бойкотируют матчи команды
Фанаты «ПСЖ» Collectif Ultras Paris приняли решение отказаться от поддержки всех команд клуба, в том числе футбольной женской и гандбольной, сообщает Le Parisien.
Фанаты «ПСЖ» Collectif Ultras Paris приняли решение отказаться от поддержки всех команд клуба, в том числе футбольной женской и гандбольной, сообщает Le Parisien.
«По итогам встречи между руководством клуба и лидерами Collectif Ultras Paris принято решение полностью прекратить нашу деятельность до дальнейшего уведомления. Последние события и состояние наших отношений с руководством “ПСЖ” заставляют нас думать, что это лучшее и единственное решение, которое может сохранить общее будущее. Ситуацию, которую мы считаем серьезной во многих отношениях, нельзя недооценивать, и мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод. Ждем четких ответов от клуба по ряду пунктов, чтобы, возможно, пересмотреть свои позиции», — говорится в заявлении фанатов.
В течение нескольких последних недель фанаты «ПСЖ» активно принимали участие в акциях протеста на фоне новостей о поездке Лионеля Месси в Саудовскую Аравию и неудачных выступлений футбольной команды на турнирах. Ультрас требуют отставки руководства клуба.