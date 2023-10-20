Аршавин — о Неймаре: Он допустил ошибку, уйдя из «Барселоны», погнался за деньгами
Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймаре.
Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймаре.
31-летний футболист получил травму в матче квалификации чемпионата мира‑2026 с Уругваем. Обследование выявило повреждение крестообразной связки и разрыв мениска, что предполагает неизбежную операцию и многомесячное восстановление.
«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из “Барселоны”. В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в “ПСЖ”. Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия. Останься он в “Барселоне”, у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было этой травмы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. С 2017 года нападающий играл в составе французского «ПСЖ», а летом нынешнего года перешел в «Аль‑Хиляль».