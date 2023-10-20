Аршавин — о Неймаре: Он допустил ошибку, уйдя из «Барселоны», погнался за деньгами

«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из “Барселоны”. В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в “ПСЖ”. Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия. Останься он в “Барселоне”, у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было этой травмы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».