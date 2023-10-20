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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин — о Неймаре: Он допустил ошибку, уйдя из «Барселоны», погнался за деньгами

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймаре.

ПСЖ
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Источник: Reuters

31-летний футболист получил травму в матче квалификации чемпионата мира‑2026 с Уругваем. Обследование выявило повреждение крестообразной связки и разрыв мениска, что предполагает неизбежную операцию и многомесячное восстановление.

«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из “Барселоны”. В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в “ПСЖ”. Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия. Останься он в “Барселоне”, у него все могло быть ярче, более по‑спортивному и, может быть, не было этой травмы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. С 2017 года нападающий играл в составе французского «ПСЖ», а летом нынешнего года перешел в «Аль‑Хиляль».

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