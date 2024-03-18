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08:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье»

«Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Монпелье» (6:2) в заключительном матче 26-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ
МонпельеЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

В составе парижан хет-триком отметился Килиан Мбаппе (22', 50', 63'), еще по одному мячу забили Витинья (14'), Ли Кан Ин (53') и Нуну Мендеш (89'). У хозяев отличились Арно Норден (30') и Тежи Саванье (45+1', с пенальти).

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Капитан «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 250-й мяч за команду во всех турнирах — на это у него ушло 297 матчей. Француз является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

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Кроме того, Мбаппе забил 188 голов за 241 матч в Лиге 1 и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории национального чемпионата. 25-летний футболист опередил бывшего нападающего «Лиона» Флори Ди Налло. Чтобы подняться на седьмую строчку, Мбаппе нужно забить еще три мяча.

«ПСЖ» продлил свою серию без поражений во всех турнирах до 24 матчей. Последний раз парижане проигрывали в ноябре прошлого года, когда на групповом этапе Лиги чемпионов на выезде уступили «Милану» (1:2). С тех пор команда Луиса Энрике одержала 17 побед и семь раз сыграла вничью.

«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Брест» на 12 очков. В следующем туре парижане на выезде сыграют с «Марселем». Матч пройдет 31 марта.

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