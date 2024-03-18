Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье»

В составе парижан хет-триком отметился Килиан Мбаппе (22', 50', 63'), еще по одному мячу забили Витинья (14'), Ли Кан Ин (53') и Нуну Мендеш (89'). У хозяев отличились Арно Норден (30') и Тежи Саванье (45+1', с пенальти).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240817&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 250-й мяч за команду во всех турнирах — на это у него ушло 297 матчей. Француз является лучшим бомбардиром в истории парижского клуба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240819&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Мбаппе забил 188 голов за 241 матч в Лиге 1 и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории национального чемпионата. 25-летний футболист опередил бывшего нападающего «Лиона» Флори Ди Налло. Чтобы подняться на седьмую строчку, Мбаппе нужно забить еще три мяча.

«ПСЖ» продлил свою серию без поражений во всех турнирах до 24 матчей. Последний раз парижане проигрывали в ноябре прошлого года, когда на групповом этапе Лиги чемпионов на выезде уступили «Милану» (1:2). С тех пор команда Луиса Энрике одержала 17 побед и семь раз сыграла вничью.