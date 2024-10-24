10 самых красивых жен и девушек футболистов

Одна из самых узнаваемых пар в мире спорта и за его пределами. Виктория и Дэвид привлекают внимание общественности с конца 1990-х годов. Они познакомились в 1997 году, а спустя год обручились. В то время Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», а Виктория была одной из солисток популярной группы Spice Girls.