10 самых красивых жен и девушек футболистов

1. Виктория Бекхэм — супруга Дэвида Бекхэма
Одна из самых узнаваемых пар в мире спорта и за его пределами. Виктория и Дэвид привлекают внимание общественности с конца 1990-х годов. Они познакомились в 1997 году, а спустя год обручились. В то время Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», а Виктория была одной из солисток популярной группы Spice Girls.
У пары четверо детей: сыновья Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс и Круз Дэвид. Также супруги воспитывают дочь — Харпер Севен.
2. Джорджина Родригес — спутница Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду несомненно одна из ярких пар современности. Они познакомились в 2017 году в магазине люксового бренда, где работала Джорджина. Официально пара не состоит в браке, но в одном из выпусков на своем Youtube-канале Криштиану назвал Джорджину женой.
У пары пятеро детей: сын Криштиану Роналду-младший от предыдущих отношений, близнецы Ева Мария и Матео от суррогатной матери и общие дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда.
3. Антонелла Рокуццо — супруга Лионеля Месси
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси знакомы с детства. Футболист не раз признавался, что влюбился в Антонеллу с первого взгляда. Более того, он не сомневался, что именно эта девочка станет его будущей супругой.
Пара состоит в отношениях с 2008 года и долгое время жила в неофициальном браке. Месси и Рокуццо поженились в 2017 году. У них трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
4. Пилар Рубио — супруга Серхио Рамоса
Еще одна эффектная пара в нашем топе. Рамос и Рубио начали встречаться в 2012 году. Серхио сделал предложение Пилар после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году, который прошел в России.
У супругов четверо сыновей: Серхио-младший, Марко, Алехандро и Максимо.
5. Анна Левандовская — супруга Роберта Левандовского
Анна и Роберт познакомились в 2007 году. Супруга Роберта профессионально занималась карате и неоднократно выигрывала соревнования по этому виду спорта. Роберт сделал предложение девушке в 2011 году, а в 2013 году они сыграли свадьбу.
Пара воспитывает двух дочерей — Клару и Лауру.
6. Сара Гюндоган — супруга Илкая Гюндогана
Илкай и Сара познакомились в соцсетях в 2021 году. Их отношения развивались очень быстро и уже через полгода футболист сделал предложение девушке. В мае 2022 года они официально стали мужем и женой.
В марте 2023 года у пары родился первый ребенок — сын Кейс.
7. Мишель Герциг — супруга Тибо Куртуа
Тибо Куртуа и Мишель Герциг также познакомились в соцсетях. Они начали встречаться в 2021 году. А спустя два года сыграли свадьбу. В преддверии свадьбы Тибо и Мишель попали на обложку испанского номера журнала Vanity Fair.
В апреле Мишель родила первого совместного ребенка — дочь Элли. У Тибо есть двое детей от прошлых отношений с Мартой Домингес.
8. Мишель Лакруа — супруга Кевина де Брейне
Мишель и Кевин также познакомились в соцсетях в 2013 году. Девушке написал друг футболиста, так как сам де Брейне стеснялся это сделать.
В 2016 году у пары родился первенец — сын Мэйсон Милиан. Спустя год Кевин и Мишель поженились. В 2018 году на свет появился второй ребенок — Роум. А в сентябре 2020 года родилась дочка — ее назвали Сури.
9. Изабель Хаугсенг Йохансен — спутница Эрлинга Холанда
Эрлинг и Изабель знакомы с детства, с тех времен, когда оба занимались в футбольных академиях норвежского «Брюне». Дружеские отношения молодых людей переросли в романтические, когда Эрлинг выступал за дортмундскую «Боруссию» — Изабель нередко замечали на трибунах во время домашних матчей.
В начале октября после матча Лиги наций Норвегия — Словения (3:0) Холанд сообщил, что скоро станет отцом.
10. Ана Иванович — супруга Бастиана Швайнштайгера
Ана Иванович в прошлом профессиональная теннисистка и победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Ана и Бастиан начали встречаться в 2014 году. А спустя два года они поженились.
Пара воспитывает двух сыновей — Луку и Леона.