Головин будет капитаном сборной России в матче с командой Кубы

Александр Головин выйдет в стартовом составе и будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Кубы.

Это будет третий домашний матч для сборной России после отстранения от международных турниров в марте 2022 года. В сентябре 2023 года сборная России в Санкт-Петербурге обыграла сборную Ирака со счетом 2:0, а в октябре на московском стадионе «Динамо» — сборную Камеруна (1:0).

Стартовый состав сборной России выглядит так: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Федор Чалов, Александр Головин.

Матч начнется в 19−30 по московскому времени.