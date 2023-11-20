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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин будет капитаном сборной России в матче с командой Кубы

Сборная России проводит в Волгограде товарищеский матч против сборной Кубы.

Россия
КубаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Александр Головин выйдет в стартовом составе и будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Кубы.

Это будет третий домашний матч для сборной России после отстранения от международных турниров в марте 2022 года. В сентябре 2023 года сборная России в Санкт-Петербурге обыграла сборную Ирака со счетом 2:0, а в октябре на московском стадионе «Динамо» — сборную Камеруна (1:0).

Стартовый состав сборной России выглядит так: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Далер Кузяев, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Федор Чалов, Александр Головин.

Матч начнется в 19−30 по московскому времени.

20 ноября стало известно, что сборная Куба не взяла с собой нужную обувь и закупала бутсы для игроков национальной команде в Волгограде.

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