Размер футбольного мяча: он точно имеет значение

В этой статье мы подробно расскажем вам о всех характеристиках футбольного снаряда.
Как размеры футбольного мяча влияют на игру
Футбольный мяч имеет несколько разновидностей, которые отличаются своим размером. Самые маленькие экземпляры используют в тренировках и матчах тех, кто только начинает свой путь в спорте. Чем старше ребенок, тем больше мяч становится похож на тот, который отправляют в ворота Хаверц, Модрич, Криштиану Роналду и другие звезды мировой величины. То есть размер позволяет каждому любителю этого спорта играть с комфортом, правильно бить и правильно вести мяч. Если снаряд больше, чем нужно, ударить как надо спортсмен не сможет. То же самое, если он будет меньше привычного — рассчитать силу и скорость полета мяча после удара будет намного сложнее.
Действующие стандарты FIFA для футбольных мячей
Специалисты Международной федерации футбола сертифицируют мячи, которыми предстоит пользоваться футболистам. Подходящий сертификат на сегодняшний день имеют порядка 60 марок — это более 1000 видов мячей.
Для сертификации товара он должен выдержать тесты на окружность, сферичность, высоту отскока, вес, потерю давления, стабильность (то есть сохранение формы, размеров), водопоглощение и баланс (этот тест применяют для футзальных мячей). Чем меньше погрешность и изменения мяча во время теста, тем выше его знак качества.
Наивысшие требования применимы к мячам, которые претендуют на знак качества «FIFA Quality Pro», также есть сертификаты «FIFA Quality» и «FIFA Basic». Прошедший самые высокие требования мяч может быть использован на чемпионатах мира, и континентальных первенствах. Сертификат «FIFA Quality» разрешает использовать мячи на национальных первенствах. Третья категория мячей пригодна для региональных турниров.
Размеры футбольных мячей
Так каким же может быть размер футбольного мяча? Стандарты предусматривают 5 основных размеров. Каждый из них отличается по характеристикам: размер, вес, окружность. Ниже расскажем об этом подробнее.
Размер 1
Размер футбольного мяча «1» — это самый маленький тип мяча. Размер футбольного мяча в диаметре в этом случае находится в пределах 14−16 сантиметров, а окружность обычно не превышает 43 сантиметров. Как правило, это сувенирная продукция, изготовленная из синтетических материалов. Весят такие снаряды 140−160 граммов.
Размер 2
Размер футбольного мяча «2» — следующий в списке. Он немногим больше «первого». Этот мяч уже используется в тренировках и хорошо подходит детям в возрасте от 4-х лет. Также мяч хорошо подходит для оттачивания техники у более взрослых игроков. Диаметр окружности такого мяча находится в диапазоне 50−56 сантиметров. Весит снаряд 160−180 граммов.
Размер 3
Размер футбольного мяча «3» — это окружность 56−62 сантиметра, диаметр 18−20 сантиметров, а вес 300−320 граммов. Таким мячом играют дети до 8−9 лет.
Размер 4
Размер футбольного мяча «4» активно используется в детско-юношеском футболе. Обычно им в футбол играют подростки 10−14 лет. Кроме того, «четверка» — размер футбольного мяча для мини-футбола. Этот снаряд может быть изготовлен как из кожи, так и из синтетических материалов. Диаметр окружности находится в пределах 62−66 сантиметров, а весит он 320−360 граммов. Имеются и более тяжелые мячи- «четверки» весом до 425 граммов, что уже приближено к взрослому мячу.
Размер 5
«Пятерка» — размер футбольного мяча для большого футбола. Именно он используется во всем мире в наиболее привычном всем спорте с мячом. Это самый распространенный размер мяча. Его окружность 68−70 сантиметров, а вес — 410−450 граммов.
Как правильно выбрать футбольный мяч
Теперь вы знаете, каким может быть размер футбольного мяча. Какой выбрать именно вам, вы поймете, благодаря небольшим советам. Обратите на них внимание перед покупкой.
1. Учитывайте возраст игроков
Как вы уже поняли, размеры мячей для взрослых отличаются от мячей для детей разных возрастов. Поэтому не стоит брать 5-й размер мяча, если вы дарите его 8-летнему ребенку. Очень важно, чтобы в начале своего футбольного пути игрок оттачивал навыки на подходящем футбольном снаряде.
2. Помните о цели покупки
Возраст игрока — не единственное, о чем следует помнить при покупке мяча, то, как именно вы будете его использовать, тоже имеет значение. Например, более маленькие мячи подходят не только для детей, но и для тренировки техники и скорости контроля мяча. А для тренировок силы и точности удара можно взять чуть более тяжелый мяч. Главное, не забыть при этом о комфорте начинающего спортсмена.
3. Выбирайте подходящие материалы
Мячи изготавливаются из натуральных и синтетических материалов. Натуральная кожа сегодня чаще всего используется в сувенирной продукции, но бывает, что и игровые мячи сделаны из нее. Таким мячом приятно играть, но он имеет свои недостатки: кожа быстро изнашивается и промокает.
Мячи из поливинилхлорида и полипропилена показывают свои лучшие качества в теплом помещении. На улице при прохладных температурах материал часто твердеет.
Универсальным вариантом эксперты сегодня называют мячи, сделанные из полиуретана и термполиуретана. Они обладают хорошей долговечностью, хорошим отскоком и лишены минусов кожаных мячей, лучше переносят прохладу.
4. Конструкция мяча
В современном мяче обычно имеются 32 панели, соединенные между собой разными способами. Если это термошвы, то мяч практически полностью защищен от попадания в него влаги — смело берите, если собираетесь играть в футбол на улице в любую погоду. Мячи с ручной сшивкой элементов хорошо подходят для тренировок, поглощение влаги у них низкое. Сувенирные или детские мячи обычно сшиты машинкой.
5. Камера
Камера футбольного мяча обычно изготовлена из латекса или бутила. Второй вариант лучше держит воздух, а, значит, вам придется реже подкачивать мяч.
6. Сертификация мячей
Тут все достаточно просто — если вы хотите лучший мяч, выбирайте тот, который имеет знак качества «FIFA Quality Pro». Если вам не принципиально, то для качественной игры во дворе, на стадионе или площадке подойдут мячи «Quality» и «Basic».
Виды футбола и соответствующие им виды мячей
Мячи делятся не только по размеру, но и по виду спорта, в котором они используются. В большом футболе играют таким мячом, характеристики которого отличаются от мини-футбольного брата.
Сейчас покажем, какие размеры мячей применяются в разновидностях футбола.
|Вид футбола
|Размер мяча
|Вес
|Длина окружности
|Большой футбол
|5
|410-450 г.
|68-70 см.
|Футзал (мини-футбол)
|4
|до 430 г.
|от 62 до 63,5 см.
|Пляжный футбол
|5
|400-440 г.
|68-70 см.