Размер футбольного мяча: он точно имеет значение

Футбольный мяч имеет несколько разновидностей, которые отличаются своим размером. Самые маленькие экземпляры используют в тренировках и матчах тех, кто только начинает свой путь в спорте. Чем старше ребенок, тем больше мяч становится похож на тот, который отправляют в ворота Хаверц, Модрич, Криштиану Роналду и другие звезды мировой величины. То есть размер позволяет каждому любителю этого спорта играть с комфортом, правильно бить и правильно вести мяч. Если снаряд больше, чем нужно, ударить как надо спортсмен не сможет. То же самое, если он будет меньше привычного — рассчитать силу и скорость полета мяча после удара будет намного сложнее.