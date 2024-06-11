Овечкина пригласят на презентацию московского «Динамо»

Как сообщил спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет приглашен на презентацию «бело‑голубых».

«В первую очередь, я хотел бы сказать огромное спасибо Саше за то, что он недавно участвовал во встрече выпускников школы “Динамо”. Его все пытаются куда‑то пригласить, разрывают на части. Но он всегда приезжает на вечер выпускников, где мы играем в хоккей, встречается с ребятами. Приходит много детей, болельщиков, все с ним фотографируются, берут автографы.

Овечкин всегда готов помочь клубу в разных ситуациях, в том числе в активностях. Мы сейчас на финишной прямой по планированию презентации команды в конце августа. Уже понимаем даты, осталось уточнить некоторые технические моменты. Скоро мы все официально объявим. И я уверен, что к нам присоединится Александр, если сможет, если ему ничто не помешает. Мы его обязательно пригласим. Мы всегда рады, когда Овечкин приходит на мероприятия «Динамо», — приводит слова Сопина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне московское «Динамо» одержало победу в регулярном чемпионате КХЛ, но вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счетом 4−0. Команду с 2021 года возглавляет Алексей Кудашов. Старт нового сезона КХЛ запланирован на 3 сентября. 11 июня лига представила календарь на новый сезон.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4).