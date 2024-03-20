Шайба Капризова помогла «Миннесоте» всухую обыграть «Анахайм»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 20.03.2024, 5:00 Анахайм 0 Миннесота 4

Заброшенными шайбами в матче отметились Райан Хартман (21'), Джон Меррилл (22'), Кирилл Капризов (32') и Джейк Луккини (54').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в пятом матче подряд и продлил свою результативную серию до восьми матчей. Россиянин был признан третьей звездой матча.

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После 62 сыгранных матчей в активе Капризова 77 (36+41) набранных очков. Нападающий поднялся в топ-15 лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ.

В шайбе Меррилла поучаствовал нападающий Марат Хуснутдинов, проводивший свою третью игру в НХЛ. 21-летний россиянин выиграл вбрасывание в чужой зоне, которое привело к голу. Для Марата это первое результативное действие в заокеанской карьере.

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«Миннесота» одержала шестую победу в восьми последних матчах и поднялась на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф «дикарей» отделяют три очка. Следующий матч команда проведет в четверг, 21 марта, на выезде против «Лос-Анджелеса».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 20.03.2024, 3:00 Сент-Луис 3 Колорадо 4

«Нэшвилл» дома разгромил «Сан-Хосе» (8:2). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился результативной передачей.

«Колорадо» на выезде был сильнее «Сент-Луиса» (4:3). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился заброшенной шайбой. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил две результативные передачи и был признан третьей звездой матча.

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«Лос-Анджелес» дома обыграл «Чикаго» (5:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой и добрался до отметки в 100 набранных очков за карьеру в НХЛ.