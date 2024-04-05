Бобровский в матче против «Оттавы» оформил пятый в сезоне шатаут

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Ник Казинс (2'), Дмитрий Куликов (2'), Антон Лунделль (23'), Сэм Беннетт (25'), Сэм Райнхарт (38') и Мэттью Ткачук (44').

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 5.04.2024, 2:00 Оттава 0 Флорида 6

Первой звездой матча был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 30 бросков по своим воротам. 35-летний россиянин одержал 34-ю победу в этом сезоне, в пятый раз отыграв на ноль. Для Бобровского это 43-й шатаут в НХЛ — среди россиян больше лишь у Николая Хабибулина (46) и Евгения Набокова (59).

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в этом сезоне и прервал свою затяжную безголевую серию, которая насчитывала 80 матчей. После 71 сыгранного матча в активе 33-летнего россиянина 20 (1+19) набранных очков.

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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в матче против своей бывшей команды отметился результативной передачей, поучаствовав в шайбе Райнхарта. После 71 сыгранного матча в активе 33-летнего россиянина 52 (22+30) набранных очка.

«Флорида» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от лидирующих «Рейнджерс» на пять очков. Следующий матч «пантеры» проведут в субботу, 6 апреля, на выезде против второй лучшей команды Востока «Бостона».

Другие результаты игрового дня:

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 5.04.2024, 3:00 Миннесота 2 Колорадо 5

«Колорадо» на выезде одолел «Миннесоту» (5:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Нэшвилл» дома обыграл «Сент-Луис» (6:3). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Виннипег» дома победил «Калгари» (5:2). Защитник «Калгари» Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. В активе нападающего «Виннипега» Владислава Наместников также результативная передача.

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«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (2:1). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился заброшенной шайбой в концовке матча.