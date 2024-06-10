Игры БРИКС в Казани в 2024 году: все, что вам надо знать

В 2024 году Казань принимает спортивные игры БРИКС. Что вообще такое БРИКС, зачем нужны игры, кто на них выступает, и как попасть на соревнования — рассказываем в нашем материале.

Что такое БРИКС

БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение, в которое входят девять наиболее активно развивающихся крупных стран мира. Союз был создан в 2009 году, изначально в него входили пять государств. Аббревиатура БРИКС состоит из первых букв англоязычных названий стран-основательниц союза: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

В настоящий момент членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

В январе 2024 года было объявлено, что в БРИКС вступила Саудовская Аравия, но в стране не подтвердили членство в организации официально.

После расширения БРИКС союз стал официально называться БРИКС+. Более 20 стран являются кандидатами на вступление в БРИКС. Среди них — Казахстан, Турция, Белоруссия, Алжир, Вьетнам, Таиланд, Кувейт и другие.

Правительства стран ежегодно встречаются на саммитах. В прошлом, 2023 году, саммит проходил в Йоханнесбурге. Россия принимала саммиты БРИКС дважды: в Екатеринбурге в 2009 году и в Уфе в 2015 году.

Полезная информация о БРИКС

Кто входит в БРИКС, зачем создали это объединение и что такое игры БРИКС? Рассказываем в двух словах.

Расшифровка: состав БРИКС В настоящий момент в БРИКС официально входят девять стран. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия

Цель объединения Экономический рост, взаимовыгодное сотрудничество, социальное и геополитическое развитие

Дата основания 16 июня 2009 года

Что такое игры БРИКС Игры БРИКС - мульти-спортивное соревнование, своеобразная Олимпиада для спортсменов, представляющих страны-членов союза и не только



Даты проведения спортивных игр БРИКС в Казани

В 2024 году игры БРИКС пройдут в Казани. Соревнования стартуют 12 июня и завершатся 23 июня. Россия принимает игры впервые.

Цель проведения турнира БРИКС

Основной целью проведения спортивных игр БРИКС является укрепление спортивных связей между странами-членами союза и дружественными государствами на основе отсутствия дискриминации, принципа равенства и равноправного допуска к соревнованиям.

Впервые страна-председатель БРИКС приняла спортивные соревнования в 2016 году. С тех пор практика проведения турниров стала регулярной. Игры проводились в 2017, 2018, 2021, 2022 и 2023 годах.

Какие страны примут участие в играх БРИКС в 2024 году

Организаторы игр БРИКС сообщают, что свое участие в соревнованиях подтвердили представители более 90 стран. В Казани выступят спортсмены из России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Эфиопии, Ирана, Египта, ОАЭ, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Пакистана, Венесуэлы, Кубы и многих других стран.

Спортсмены из Венесуэлы в аэропорту Казани | Источник: РИА "Новости"

Виды спортивных дисциплин и расписание соревнований на играх БРИКС

На играх БРИКС будут представлены 27 видов спорта, из них 18 — олимпийских. В самих соревнованиях примут участие почти пять тысяч атлетов, которые выступят как во вполне традиционных видах спорта вроде тенниса и плавания, так и в довольно специфических видах, например, в национальной татарской борьбе корэш. На играх БРИКС разыграют 387 комплектов медалей в следующих видах:

Дисциплина Дата соревнований Акробатический рок-н-ролл 24 июня Бадминтон 13-16 июня Баскетбольное двоеборье 15-18 июня Бокс 19-22 июня Борьба на поясах 22 июня Брейкинг 22-23 июня Гребля на байдарках и каноэ 19-22 июня Гребной спорт 13-16 июня Дзюдо 21-22 июня Каратэ 14-15 июня Конный спорт 18-19 июня Корэш 21 июня Легкая атлетика 15-16 июня Настольный теннис 13-16 июня Плавание 19-21 июня Прыжки в воду 16-18 июня Самбо 13-14 июня Синхронное плавание 13-15 июня Спортивная борьба 17-20 июня Спортивная гимнастика 13-15 июня Теннис 13-19 июня Тяжелая атлетика 13-15 июня Ушу 13-16 июня Фехтование 19-22 июня Футбольное двоеборье 20-22 июня Художественная гимнастика 20-22 июня Шахматы 18-21 июня

Какой состав сборной России на играх БРИКС

Состав сборной России на игры БРИКС в некоторых видах спорта уже известен. Зрители, которые придут на стадионы в Казани, смогут увидеть звезд первой величины.

Так, в соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин примут участие чемпионы Олимпиады-2020 Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Владислав Поляшов, а среди женщин — чемпионка тех же олимпийских игр Ангелина Мельникова.

Российский бегун на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков | Источник: РИА "Новости"

В беге на 100 метров с барьерами на дистанцию выйдет чемпион мира Сергей Шубенков. В прыжках в высоту в соревнованиях примет участие чемпион мира в помещениях и серебряный призер чемпионата мира Данил Лысенко.

В соревнованиях по синхронному плаванию выступят трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев.

В соревнованиях по прыжкам в воду примет участие серебряный призер Олимпиады и чемпион мира Евгений Кузнецов.

В теннисном турнире на корт выйдет полуфиналистка трех юниорских турниров серии Большого шлема Полина Кудерметова.

В фехтовании выступят звездные саблистки, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая и двукратная же чемпионка Олимпиад Яна Егорян, в соревнованиях рапиристов примет участие олимпийский чемпион Тимур Сафин.

В турнире шахматисток примет участие гроссмейстер, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно.

Окончательные состав сборных по всем видам спорта будут объявлены перед началом игр БРИКС в Казани.

Интересно, что изначально предполагалось отсутствие призовых за медали, завоеванные на играх БРИКС. Но позже появилась информация о том, что призовые российским спортсменам все же выплатят. За золотую медаль спортсмен получит 358 тысяч рублей, за серебряную — 179 тысяч, за бронзовую — 107 тысяч.

Как и где купить билеты на спортивные игры БРИКС

Билеты на соревнования игр БРИКС в Казани можно купить на официальном сайте турнира.

Цены на билеты варьируются в зависимости от стадии соревнований, но в любом случае остаются максимально доступными. Так, на предварительные и отборочные раунды можно попасть всего за 100 рублей, а билет на финал будет стоить 200 рублей. При этом билеты на финалы в некоторых видах спорта уже распроданы.

Билет на игры БРИКС | Источник: РИА "Новости"

Что нужно запомнить о спортивных играх БРИКС в Казани в 2024 году

Главные факты, которые нужно запомнить об играх БРИКС, особенно, если вы хотите их посетить:

игры пройдут с 13 по 23 июня в столице Татарстана Казани;

соревнования будут проводиться на 17 объектах, включая стадион Центральный, «Татнефть Арену» и стадион «Ак Барс Арена»;

билеты в свободной продаже, их цена — от 100 рублей;

сборная России примет участие в играх и будет представлена звездными спортсменами;

в соревнованиях примут участие иностранные спортсмены из более чем 90 стран;

соревнования пройдут в 27 видах спорта;

транслировать соревнования будут различные каналы структуры МАТЧ ТВ;

талисманом игр БРИКС стал леопард Бриксик.