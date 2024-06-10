Игры БРИКС в Казани в 2024 году: все, что вам надо знать

В 2024 году Казань принимает спортивные игры БРИКС. Что вообще такое БРИКС, зачем нужны игры, кто на них выступает, и как попасть на соревнования — рассказываем в нашем материале.
БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение, в которое входят девять наиболее активно развивающихся крупных стран мира. Союз был создан в 2009 году, изначально в него входили пять государств. Аббревиатура БРИКС состоит из первых букв англоязычных названий стран-основательниц союза: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
В настоящий момент членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия.
В январе 2024 года было объявлено, что в БРИКС вступила Саудовская Аравия, но в стране не подтвердили членство в организации официально.
После расширения БРИКС союз стал официально называться БРИКС+. Более 20 стран являются кандидатами на вступление в БРИКС. Среди них — Казахстан, Турция, Белоруссия, Алжир, Вьетнам, Таиланд, Кувейт и другие.
Правительства стран ежегодно встречаются на саммитах. В прошлом, 2023 году, саммит проходил в Йоханнесбурге. Россия принимала саммиты БРИКС дважды: в Екатеринбурге в 2009 году и в Уфе в 2015 году.
Полезная информация о БРИКС
Кто входит в БРИКС, зачем создали это объединение и что такое игры БРИКС? Рассказываем в двух словах.
|Расшифровка: состав БРИКС
|В настоящий момент в БРИКС официально входят девять стран. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия
|Цель объединения
|Экономический рост, взаимовыгодное сотрудничество, социальное и геополитическое развитие
|Дата основания
|16 июня 2009 года
|Что такое игры БРИКС
|Игры БРИКС - мульти-спортивное соревнование, своеобразная Олимпиада для спортсменов, представляющих страны-членов союза и не только
Даты проведения спортивных игр БРИКС в Казани
В 2024 году игры БРИКС пройдут в Казани. Соревнования стартуют 12 июня и завершатся 23 июня. Россия принимает игры впервые.
Цель проведения турнира БРИКС
Основной целью проведения спортивных игр БРИКС является укрепление спортивных связей между странами-членами союза и дружественными государствами на основе отсутствия дискриминации, принципа равенства и равноправного допуска к соревнованиям.
Впервые страна-председатель БРИКС приняла спортивные соревнования в 2016 году. С тех пор практика проведения турниров стала регулярной. Игры проводились в 2017, 2018, 2021, 2022 и 2023 годах.
Какие страны примут участие в играх БРИКС в 2024 году
Организаторы игр БРИКС сообщают, что свое участие в соревнованиях подтвердили представители более 90 стран. В Казани выступят спортсмены из России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Эфиопии, Ирана, Египта, ОАЭ, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Пакистана, Венесуэлы, Кубы и многих других стран.
Спортсмены из Венесуэлы в аэропорту Казани | Источник: РИА "Новости"
Виды спортивных дисциплин и расписание соревнований на играх БРИКС
На играх БРИКС будут представлены 27 видов спорта, из них 18 — олимпийских. В самих соревнованиях примут участие почти пять тысяч атлетов, которые выступят как во вполне традиционных видах спорта вроде тенниса и плавания, так и в довольно специфических видах, например, в национальной татарской борьбе корэш. На играх БРИКС разыграют 387 комплектов медалей в следующих видах:
|Дисциплина
|Дата соревнований
|Акробатический рок-н-ролл
|24 июня
|Бадминтон
|13-16 июня
|Баскетбольное двоеборье
|15-18 июня
|Бокс
|19-22 июня
|Борьба на поясах
|22 июня
|Брейкинг
|22-23 июня
|Гребля на байдарках и каноэ
|19-22 июня
|Гребной спорт
|13-16 июня
|Дзюдо
|21-22 июня
|Каратэ
|14-15 июня
|Конный спорт
|18-19 июня
|Корэш
|21 июня
|Легкая атлетика
|15-16 июня
|Настольный теннис
|13-16 июня
|Плавание
|19-21 июня
|Прыжки в воду
|16-18 июня
|Самбо
|13-14 июня
|Синхронное плавание
|13-15 июня
|Спортивная борьба
|17-20 июня
|Спортивная гимнастика
|13-15 июня
|Теннис
|13-19 июня
|Тяжелая атлетика
|13-15 июня
|Ушу
|13-16 июня
|Фехтование
|19-22 июня
|Футбольное двоеборье
|20-22 июня
|Художественная гимнастика
|20-22 июня
|Шахматы
|18-21 июня
Какой состав сборной России на играх БРИКС
Состав сборной России на игры БРИКС в некоторых видах спорта уже известен. Зрители, которые придут на стадионы в Казани, смогут увидеть звезд первой величины.
Так, в соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин примут участие чемпионы Олимпиады-2020 Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Владислав Поляшов, а среди женщин — чемпионка тех же олимпийских игр Ангелина Мельникова.
Российский бегун на 100 метров с барьерами Сергей Шубенков | Источник: РИА "Новости"
В беге на 100 метров с барьерами на дистанцию выйдет чемпион мира Сергей Шубенков. В прыжках в высоту в соревнованиях примет участие чемпион мира в помещениях и серебряный призер чемпионата мира Данил Лысенко.
В соревнованиях по синхронному плаванию выступят трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев.
В соревнованиях по прыжкам в воду примет участие серебряный призер Олимпиады и чемпион мира Евгений Кузнецов.
В теннисном турнире на корт выйдет полуфиналистка трех юниорских турниров серии Большого шлема Полина Кудерметова.
В фехтовании выступят звездные саблистки, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая и двукратная же чемпионка Олимпиад Яна Егорян, в соревнованиях рапиристов примет участие олимпийский чемпион Тимур Сафин.
В турнире шахматисток примет участие гроссмейстер, трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно.
Окончательные состав сборных по всем видам спорта будут объявлены перед началом игр БРИКС в Казани.
Интересно, что изначально предполагалось отсутствие призовых за медали, завоеванные на играх БРИКС. Но позже появилась информация о том, что призовые российским спортсменам все же выплатят. За золотую медаль спортсмен получит 358 тысяч рублей, за серебряную — 179 тысяч, за бронзовую — 107 тысяч.
Как и где купить билеты на спортивные игры БРИКС
Билеты на соревнования игр БРИКС в Казани можно купить на официальном сайте турнира.
Цены на билеты варьируются в зависимости от стадии соревнований, но в любом случае остаются максимально доступными. Так, на предварительные и отборочные раунды можно попасть всего за 100 рублей, а билет на финал будет стоить 200 рублей. При этом билеты на финалы в некоторых видах спорта уже распроданы.
Билет на игры БРИКС | Источник: РИА "Новости"
Что нужно запомнить о спортивных играх БРИКС в Казани в 2024 году
Главные факты, которые нужно запомнить об играх БРИКС, особенно, если вы хотите их посетить:
- игры пройдут с 13 по 23 июня в столице Татарстана Казани;
- соревнования будут проводиться на 17 объектах, включая стадион Центральный, «Татнефть Арену» и стадион «Ак Барс Арена»;
- билеты в свободной продаже, их цена — от 100 рублей;
- сборная России примет участие в играх и будет представлена звездными спортсменами;
- в соревнованиях примут участие иностранные спортсмены из более чем 90 стран;
- соревнования пройдут в 27 видах спорта;
- транслировать соревнования будут различные каналы структуры МАТЧ ТВ;
- талисманом игр БРИКС стал леопард Бриксик.