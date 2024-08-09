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Тоби Робертс из Великобритании завоевал золото в скалолазании

19-летний Робертс был третьим после первого вида программы, но ошибки соперников помогли ему стать олимпийским чемпионом.

Источник: Reuters

В рамках Олимпийских игр в Париже разыгран комплект наград в личном многоборье — боулдеринг, лазание на скорость и лазание на трудность.

Робертс набрал 155,2 очка в двух видах программы, опередив главного фаворита из Японии Сорато Анраку (145,4). Бронза у представителя Австрии Якоба Шуберта (139,6).

«Я тренировался ради этого момента всю свою жизнь, и вот я только что победил. Сказать, что это не укладывается в голове, — это ничего не сказать. У меня просто нет слов», — цитирует Робертса The Telegraph.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Скалолазание. Личное многоборье. Мужчины

  1. Тоби Робертс (Великобритания)
  2. Сорато Анраку (Япония)
  3. Якоб Шуберт (Австрия)