Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 марта
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 25 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 25 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона
«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», — говорится в официальном заявлении Лиги.
Вслед за КХЛ о досрочном завершении сезона объявила ВХЛ. Об этом сообщает федерация хоккея России. Турнир был прерван на стадии второго раунда
«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Всемирная боксерская организация (WBO) отложила все запланированные соревнования до июня. Об этом сообщила
«На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной COVID-19, WBO приняла решение отложить все соревнования до июня 2020 года», — говорится в заявлении.
Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом.
«Я заражен коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных», — рассказал Уайлд в видео, которое опубликовал в своем твиттере.
Бразилец занимает 114-е место в рейтинге АТР.
Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори назвал матч
Встреча прошла 19 февраля в Милане. Игру посетили около 44 тысяч зрителей.
«Матч стал биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили “Сан-Сиро”, были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся», — сказал Гори.