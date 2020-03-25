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22:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 марта

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 25 марта из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее предполагалось, что плей-офф турнира все же будет доигран, несмотря на то, что ранее от участия в нем отказались две команды, «Йокерит» и «Барыс».

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», — говорится в официальном заявлении Лиги.

Сезон ВХЛ завершен досрочно

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Вслед за КХЛ о досрочном завершении сезона объявила ВХЛ. Об этом сообщает федерация хоккея России. Турнир был прерван на стадии второго раунда плей-офф.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Всемирная боксерская организация отложила все соревнования до лета

Всемирная боксерская организация (WBO) отложила все запланированные соревнования до июня. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной COVID-19, WBO приняла решение отложить все соревнования до июня 2020 года», — говорится в заявлении.

Первый теннисист заразился коронавирусом

Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом.

«Я заражен коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных», — рассказал Уайлд в видео, которое опубликовал в своем твиттере.

Бразилец занимает 114-е место в рейтинге АТР.

Справка
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Мэр Бергамо назвал матч «Аталанта» — «Валенсия» биологической бомбой

Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори назвал матч плей-офф Лиги чемпионов между местной «Аталантой» и испанской «Валенсией» причиной распространения коронавируса в Италии.

Встреча прошла 19 февраля в Милане. Игру посетили около 44 тысяч зрителей.

«Матч стал биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили “Сан-Сиро”, были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся», — сказал Гори.

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