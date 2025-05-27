Пресс после 40: как Дженнифер Лопес, Хэлли Берри и другие звезды делают плоский живот

Когда смотришь на пресс Дженнифер Лопес или Хэлли Берри, трудно поверить, что им давно за сорок. Каждая из героинь этой статьи — живое доказательство того, что возраст не мешает выглядеть молодо и держать форму. И дело не в «генах» или удаче, а в привычках, дисциплине и том, как они тренируются, едят и заботятся о себе.