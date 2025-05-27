Пресс после 40: как Дженнифер Лопес, Хэлли Берри и другие звезды делают плоский живот

Когда смотришь на пресс Дженнифер Лопес или Хэлли Берри, трудно поверить, что им давно за сорок. Каждая из героинь этой статьи — живое доказательство того, что возраст не мешает выглядеть молодо и держать форму. И дело не в «генах» или удаче, а в привычках, дисциплине и том, как они тренируются, едят и заботятся о себе.
Дженнифер Лопес: пресс как часть имиджа
Дженнифер Лопес давно стала символом идеального тела. Сейчас ей 54 года, и ее рельефный пресс — не просто эстетика, а часть имиджа. Ее тренер Додд Ромеро рассказал, что Лопес выполняет силовые тренировки минимум трижды в неделю и делает ставку на упражнения на пресс: подъемы ног, скручивания с канатом, планки. Она также не пропускает кардио и танцы — это ее способ держать тело в тонусе и наслаждаться процессом.
Еще Лопес активно использует упражнения на баланс: например, пиковые скручивания на фитболе и «ножницы» с утяжелителями. Но пресс — это не только спорт. Она практически полностью исключила алкоголь, сахар и молочку, и делает упор на белковую пищу. В одном интервью, ее другой тренер, Дэвид Кирш подчеркнул: главные качества Дженнифер — железная дисциплина и постоянство.
Ева Лонгория: короткие тренировки с результатом
В свои 49 лет Ева Лонгория показывает, что тренироваться можно без изнуряющих марафонов. Она не тратит часы в зале — предпочитает короткие, но эффективные сессии: всего 30−45 минут в день. В ее арсенале — пилатес, силовые с гирями и кардио. Особое внимание — TRX-петли и упражнения на пресс с опорой на корпус.
Лонгория старается не делать тренировки рутиной. Она говорит, что движение для нее — не обязанность, а радость. И именно этот настрой помогает ей держать форму без жертв.
Хэлли Берри: боевой подход к телу и духу
В свои 57 Хэлли Берри может смело выходить на ринг. Ее любовь к боевым искусствам и функциональным тренировкам сформировала не только тело, но и характер. Ее тренер Питер Ли Томас раскрыл секрет: Хэлли уделяет особое внимание упражнениям на пресс с утяжелением, а также использует элементы MMA в своих тренировках.
Берри также использует метод визуализации — представляет, как выглядят ее мышцы, и работает именно на этот результат. Пресс, который у нее сегодня — это результат не только физического труда, но и ментальной концентрации.
Синди Кроуфорд: стабильность важнее модных трендов
Синди Кроуфорд 58 лет, и она продолжает следовать своим «олдскульным» тренировкам из 90-х. Упражнения простые: скручивания, подъемы ног, планки. Но главная фишка — стабильность. Она не бросает тренировки даже в путешествиях, а ее любимая нагрузка — бег по лестнице на пляже и домашний стретчинг.
Ее день начинается с зеленого смузи и утренней активности — иногда это просто прогулка с собакой. Она не фанат ограничений в плане питания, но всегда выбирает цельные продукты: овощи, белок, минимум сахара.
Эль Макферсон: пресс без упражнений — за счет баланса
Эль Макферсон в 60 лет сохраняет подтянутую фигуру без изнуряющих нагрузок. Ее подход — это йога, дыхательные практики, планки и катание на роликах. Она не делит тело на зоны, а смотрит на себя как на единое целое. Эль говорит, что рельеф — это результат внутреннего равновесия и заботы о себе.
Макферсон избегает жестких диет и сосредоточена на детоксе, клеточном питании и восстановлении. Пресс она качает без упражнений на него. Плоский живот — результат активности, питания и расслабления.
У этих звезд разный подход, образ жизни, философия. Но объединяет их одно — они не ищут оправданий. Их примеры показывают: пресс после 40 — не миф, а реальность. Вопрос не в возрасте, а в отношении к себе. И это, пожалуй, главный фитнес-секрет, который стоит взять на заметку.
Автор: Валерия Крупко