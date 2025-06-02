5 богатейших спортсменов, которые ушли в бизнес: как зарабатывают Роналду, Бекхэм и другие

Они знали вкус победы на стадионах, но настоящую игру начали в мире бизнеса. Вместо кубков — собственные бренды и компании, вместо болельщиков — миллионы клиентов. Рассказываем о 5 спортсменах, которые создали бизнес-империи, где доходы затмевают все спортивные призовые.
Мария Шарапова: конфеты и инвестиции
В 2012 году, еще до завершения карьеры, теннисистка Мария Шарапова запустила бренд конфет Sugarpova, превратив сладости в премиальный продукт: мармелад в виде губ, шоколад с золотой фольгой и даже жвачки в форме теннисных мячей. Компания при первоначальных инвестициях в $500 тысяч зарабатывала около $20 млн в год. Но в 2021 году Шарапова продала кондитерский бизнес и ушла в другие направления.
Сейчас она занимается инвестициями в самые разные проекты: бренд детской мебели, фитнес-браслеты, недвижимость, производство тренажеров и спортивной экипировки, продукты для оздоровления, мобильное приложение и др. Также Шарапова в 2024 году купила долю в инвестиционной платформе, где совершаются сделки по криптовалюте.
Кстати, Шарапова не раз входила в рейтинги Forbes как одна из самых богатых женщин.
Леброн Джеймс: бизнес на пицце
Баскетболист Леброн Джеймс начал строить бизнес параллельно со спортивной карьерой. В 2012 году он вложил чуть менее $1 млн в сеть пиццерий Blaze Pizza и не прогадал. Через четыре года компания стала самой быстрорастущей в США: с 2 до 200 ресторанов. Доля Джеймса теперь стоит $35 млн.
Помимо владения сетью пиццерий, Леброн Джеймс также инвестировал в компанию, которая разрабатывает технологию виртуальной реальности, в производство велосипедов и выкупил долю в футбольном клубе «Ливерпуль».
Леброн Джеймс — первый действующий игрок НБА, достигший статуса миллиардера. По оценкам Forbes, в 2025 году чистая стоимость активов Леброна Джеймса составит $1,2 млрд.
Криштиану Роналду: фитнес-клубы, отели и одежда под своим именем
Сегодня Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Но его доходы от бизнеса еще больше, чем зарплата в саудовском клубе «Аль-Наср». В 2006 году футболист запустил личную торговую марку CR7, под которой выпускаются одежда, обувь, парфюмерия и аксессуары.
Спустя 10 лет Роналду успешно вошел в гостиничный бизнес, став совладельцем сети отелей Pestana CR7 Hotel (его доля 50%). Еще под брендом CR7 футболист открыл сеть фитнес-клубов. По разным оценкам, в 2025 году стоимость бренда CR7 оценивается в 850 млн евро.
Также Роналду совладелец клиники по пересадке волос, а еще инвестор: он вложил деньги в IT-компанию и в разработку футбольного симулятора — конкурента FIFA.
Кстати, сам Роналду признается, что бизнес для него сложнее, чем футбол: «В футболе у меня больше контроля. В бизнесе все сложнее: ты зависишь от других людей. Но у меня хорошая команда», — говорит португалец.
Серена Уильямс: венчурный фонд, мейкап и спорт
Еще одна спортсменка, которая запустила собственные бренды — это теннисистка Серена Уильямс. В 2018 году еще во время спортивной карьеры она создала линию одежды «S by Serena».
После ухода из спорта в 2022 году Уильямс занялась инвестициями. Она открыла венчурный фонд Serena Ventures, который инвестирует в стартапы. В 2024 году она запустила еще один бренд — на этот раз представила миру свою декоративную косметику.
Другое направление бизнеса — это доли в спортивных клубах. Еще во время теннисной карьеры спортсменка купила акции Национальной женской футбольной лиги «Энджел Сити» и НФЛ «Майами Долфинс». В 2025-м Уильямс стала совладельцем канадского клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Темпо».
На 2025 год бизнес-проекты Серены Уильямс оцениваются в $340 млн.
Дэвид Бекхэм: футбольный клуб и собственный мед
Сегодня Дэвид Бекхэм — один из самых богатых бывших спортсменов. Еще будучи игроком мадридского «Реала» он подписал пожизненный контракт с Adidas. Даже после завершения футбольной карьеры Дэвид получает проценты с продаж.
Также экс-спортсмен является совладельцем двух компаний: одна делает контент для телевидения и соцсетей, вторая — киберспортивная организация. А еще Бекхэм инвестирует: например, в 2024 году он вложился в компанию по созданию медикаментов.
Но самым главным бизнесом Бекхэма является футбольный клуб «Интер Майами», совладельцем которого он является. По оценкам Forbes стоимость команды составляет более $1 млрд.
А еще Бекхэм занимается пчеловодством и планирует продавать мед. Марку он уже зарегистрировал через свою компанию DB Ventures, которая контролирует большую часть его бизнеса.
«Мы превратили наши труды в успешный бизнес, и это из-за того, что я был спортсменом, а потом решительно начал вникать в деловую сторону вещей. Важно, чтобы рядом были нужные люди и правильные деловые партнеры», — говорит Дэвид.
Эти пять историй показывают, что успех в спорте — это лишь первый шаг к настоящему богатству. Это не про «удачные вложения», а про амбиции, риск и умение превратить славу в деньги.