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5 богатейших спортсменов, которые ушли в бизнес: как зарабатывают Роналду, Бекхэм и другие

Они били рекорды на стадионах, а теперь покоряют Forbes. Рассказывает о тех, кто построил бизнес, приносящий миллионы, параллельно со спортом или после ухода из него.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Дэвид Бекхэм на трибунах
Звезды из нашей подборки закрепили спортивные успехи в бизнесе.Источник: Legion-Media

Они знали вкус победы на стадионах, но настоящую игру начали в мире бизнеса. Вместо кубков — собственные бренды и компании, вместо болельщиков — миллионы клиентов. Рассказываем о 5 спортсменах, которые создали бизнес-империи, где доходы затмевают все спортивные призовые.

Мария Шарапова: конфеты и инвестиции

Мария Шарапова в Париже
Мария Шарапова.Источник: Соцсети

В 2012 году, еще до завершения карьеры, теннисистка Мария Шарапова запустила бренд конфет Sugarpova, превратив сладости в премиальный продукт: мармелад в виде губ, шоколад с золотой фольгой и даже жвачки в форме теннисных мячей. Компания при первоначальных инвестициях в $500 тысяч зарабатывала около $20 млн в год. Но в 2021 году Шарапова продала кондитерский бизнес и ушла в другие направления.

Сейчас она занимается инвестициями в самые разные проекты: бренд детской мебели, фитнес-браслеты, недвижимость, производство тренажеров и спортивной экипировки, продукты для оздоровления, мобильное приложение и др. Также Шарапова в 2024 году купила долю в инвестиционной платформе, где совершаются сделки по криптовалюте.

Кстати, Шарапова не раз входила в рейтинги Forbes как одна из самых богатых женщин.

Леброн Джеймс: бизнес на пицце

Леброн Джеймс в прыжке бросает мяч в кольцо
Леброн Джеймс.Источник: Соцсети

Баскетболист Леброн Джеймс начал строить бизнес параллельно со спортивной карьерой. В 2012 году он вложил чуть менее $1 млн в сеть пиццерий Blaze Pizza и не прогадал. Через четыре года компания стала самой быстрорастущей в США: с 2 до 200 ресторанов. Доля Джеймса теперь стоит $35 млн.

Помимо владения сетью пиццерий, Леброн Джеймс также инвестировал в компанию, которая разрабатывает технологию виртуальной реальности, в производство велосипедов и выкупил долю в футбольном клубе «Ливерпуль».

Леброн Джеймс — первый действующий игрок НБА, достигший статуса миллиардера. По оценкам Forbes, в 2025 году чистая стоимость активов Леброна Джеймса составит $1,2 млрд.

Криштиану Роналду: фитнес-клубы, отели и одежда под своим именем

Криштиану Роналду на футбольном матче
Криштиану Роналду.Источник: Соцсети

Сегодня Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Но его доходы от бизнеса еще больше, чем зарплата в саудовском клубе «Аль-Наср». В 2006 году футболист запустил личную торговую марку CR7, под которой выпускаются одежда, обувь, парфюмерия и аксессуары.

Спустя 10 лет Роналду успешно вошел в гостиничный бизнес, став совладельцем сети отелей Pestana CR7 Hotel (его доля 50%). Еще под брендом CR7 футболист открыл сеть фитнес-клубов. По разным оценкам, в 2025 году стоимость бренда CR7 оценивается в 850 млн евро.

Также Роналду совладелец клиники по пересадке волос, а еще инвестор: он вложил деньги в IT-компанию и в разработку футбольного симулятора — конкурента FIFA.

Кстати, сам Роналду признается, что бизнес для него сложнее, чем футбол: «В футболе у меня больше контроля. В бизнесе все сложнее: ты зависишь от других людей. Но у меня хорошая команда», — говорит португалец.

Серена Уильямс: венчурный фонд, мейкап и спорт

Серена Уильямс на фотосессии
Серена Уильямс.Источник: Соцсети

Еще одна спортсменка, которая запустила собственные бренды — это теннисистка Серена Уильямс. В 2018 году еще во время спортивной карьеры она создала линию одежды «S by Serena».

После ухода из спорта в 2022 году Уильямс занялась инвестициями. Она открыла венчурный фонд Serena Ventures, который инвестирует в стартапы. В 2024 году она запустила еще один бренд — на этот раз представила миру свою декоративную косметику.

Другое направление бизнеса — это доли в спортивных клубах. Еще во время теннисной карьеры спортсменка купила акции Национальной женской футбольной лиги «Энджел Сити» и НФЛ «Майами Долфинс». В 2025-м Уильямс стала совладельцем канадского клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Темпо».

На 2025 год бизнес-проекты Серены Уильямс оцениваются в $340 млн.

Дэвид Бекхэм: футбольный клуб и собственный мед

Дэвид Бекхэм на международном экономическом форуме
Дэвид Бекхэм.Источник: Соцсети

Сегодня Дэвид Бекхэм — один из самых богатых бывших спортсменов. Еще будучи игроком мадридского «Реала» он подписал пожизненный контракт с Adidas. Даже после завершения футбольной карьеры Дэвид получает проценты с продаж.

Также экс-спортсмен является совладельцем двух компаний: одна делает контент для телевидения и соцсетей, вторая — киберспортивная организация. А еще Бекхэм инвестирует: например, в 2024 году он вложился в компанию по созданию медикаментов.

Но самым главным бизнесом Бекхэма является футбольный клуб «Интер Майами», совладельцем которого он является. По оценкам Forbes стоимость команды составляет более $1 млрд.

А еще Бекхэм занимается пчеловодством и планирует продавать мед. Марку он уже зарегистрировал через свою компанию DB Ventures, которая контролирует большую часть его бизнеса.

«Мы превратили наши труды в успешный бизнес, и это из-за того, что я был спортсменом, а потом решительно начал вникать в деловую сторону вещей. Важно, чтобы рядом были нужные люди и правильные деловые партнеры», — говорит Дэвид.

Эти пять историй показывают, что успех в спорте — это лишь первый шаг к настоящему богатству. Это не про «удачные вложения», а про амбиции, риск и умение превратить славу в деньги.