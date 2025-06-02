5 богатейших спортсменов, которые ушли в бизнес: как зарабатывают Роналду, Бекхэм и другие

В 2012 году, еще до завершения карьеры, теннисистка Мария Шарапова запустила бренд конфет Sugarpova, превратив сладости в премиальный продукт: мармелад в виде губ, шоколад с золотой фольгой и даже жвачки в форме теннисных мячей. Компания при первоначальных инвестициях в $500 тысяч зарабатывала около $20 млн в год. Но в 2021 году Шарапова продала кондитерский бизнес и ушла в другие направления.