Как тренеры звезд меняют тренировки осенью, чтобы не истязать себя

Для Дженнифер Лопес недавно тренер немного перестроил график, включил больше растяжки и йоги, чтобы восстановиться после летних туров и съемок. Петерсон также уделяет внимание режиму сна и питанию — рекомендует ложиться не позже полуночи и пить больше воды, поскольку дефицит сна и обезвоживание снижают результат больше, чем пропущенная тренировка.