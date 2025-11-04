Как тренеры звезд меняют тренировки осенью, чтобы не истязать себя

Когда день становится короче, а температура падает, организм естественно замедляется — это чувствуют даже профессиональные спортсмены. Поэтому тренеры звезд корректируют программы: убавляют темп, добавляют больше восстановления и мягких нагрузок. Такой подход помогает сохранить форму без выгорания и травм. Рассказываем, как осенью перестраивают тренировки специалисты, работающие с Марго Робби, Дженнифер Лопес и Шакирой.
Давид Хиггинс — тренер Марго Робби
Британский тренер Давид Хиггинс работает с актрисой Марго Робби и моделью Клаудией Шиффер. Он считает, что в холодное время важно не «разгонять» организм, а поддерживать его. Осенью он снижает долю кардио и добавляет больше пилатеса и функциональных упражнений, которые укрепляют суставы и мышцы корпуса.
Для Марго Робби он выстраивает тренировки так, чтобы они занимали не больше 40 минут, но включали растяжку, баланс и дыхание. По словам Хиггинса, цель — не сжечь максимум калорий, а сохранить подвижность и предотвратить травмы, которые чаще случаются на холоде.
Совет от тренера — перед любой тренировкой делать мягкую разминку: вращения плеч, круги тазом, легкие наклоны. Это улучшает кровоток и готовит тело к нагрузке даже после рабочего дня.
Гуннар Петерсон — тренер Дженнифер Лопес
Гуннар Петерсон — один из самых известных голливудских тренеров. С ним работают Дженнифер Лопес, Хлои Кардашьян и Сильвестр Сталлоне, а также многие игроки NBA. Петерсон известен тем, что строит программы с акцентом не на внешность, а на выносливость и силу.
Осенью он советует снижать интенсивность и не пытаться компенсировать усталость дополнительными тренировками. По его словам, «лучше заниматься меньше, но регулярно». Вместо часовых сессий он предлагает 30−40 минут комбинированных упражнений: базовые упражнения, растяжка, стабилизация и дыхание.
Для Дженнифер Лопес недавно тренер немного перестроил график, включил больше растяжки и йоги, чтобы восстановиться после летних туров и съемок. Петерсон также уделяет внимание режиму сна и питанию — рекомендует ложиться не позже полуночи и пить больше воды, поскольку дефицит сна и обезвоживание снижают результат больше, чем пропущенная тренировка.
Анна Кайзер — тренер Шакиры
Анна Кайзер — американский фитнес-тренер, которая работает с Шакирой, Сарой Джессикой Паркер и Софи Тернер. Она известна тем, что совмещает танцевальные тренировки, функциональный фитнес и элементы йоги. Для Шакиры она делает индивидуальные программы, чтобы певица могла поддерживать форму даже во время туров.
Осенью Кайзер снижает интенсивность занятий, добавляя больше упражнений на стабильность и силу спины. Это помогает компенсировать сидячий образ жизни и стресс, который часто обостряется с наступлением холодов. По ее словам, «осень — время укреплять, а не изматывать тело».
В тренировках она использует короткие танцевальные связки и статические упражнения вроде планки, выпадов и наклонов. Такая комбинация поддерживает мышцы в тонусе, но не перегружает суставы. Для дома она советует простое правило: 10 минут растяжки и дыхания утром, 15 минут движения вечером — этого достаточно, чтобы не потерять ощущение легкости.