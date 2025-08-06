Кубок Силы пройдет в рамках Дня физкультурника в Москве

Участники:
1. Гоглов Николай (г. Нижний Новгород)
Рост: 185 см
Вес: 125 кг
Возраст: 34 года.
Сильнейший человек Нижегородской области. Многократный победитель и призёр всероссийских соревнований по стронгмену.
2. Макаров Егор (г. Москва)
Рост: 174 см
Вес: 117 кг
Возраст: 40 лет.
Чемпион Росси по стронгмену до 110 кг 2021. Бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 2024. Серебряный призёр турнира «Сильнейший человек» Ночь Московского Спорта 2025.
3. Роман Дружинин (г. Вихоревка, Иркутская обл.)
Вес: 125 кг
Рост: 176 см
Возраст: 24 года.
Рекордсмен России в подъёме аполлон акселя — 140 кг (до 110 кг юниоры до 23 лет). Бронзовый призёр чемпионата Мира по стронгмену до 110 кг (ОАЭ, Дубай).
4. Артём Юрьев (г. Данилов, Ярославская обл.)
Вес: 115 кг
Рост: 192 см
Возраст: 19 лет.
Серебряный призёр чемпионата России по стронгмену до 110 кг 2023. Сильнейший человек Ярославской области 2025. Чемпион мира по армлифтингу.
5. Греченюк Сергей (г. Ярославль)
Рост: 185
Вес: 150
Возраст: 24 года.
Серебряный призер турнира за звание сильнейший человек Ярославской области 2025.
6. Кеушков Дмитрий (г. Челябинск)
Рост: 178
Вес: 105
Возраст: 33 года.
Серебряный призер всероссийского гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по стронгмену до 110 кг. Победитель гран-при Урала по кросслифтингу.
7. Ивашкин Павел (г. Липецк)
Вес: 115 кг
Рост: 185 см
Возраст: 25 лет.
Серебряный призер всероссийского турнира Rzn Fest 2024.
8. Дронов Алексей (г. Кстово)
Вес: 160 кг
Рост: 188 см
Возраст: 28 лет.
Сильнейший человек города Кстово. Многократный призёр межрегиональных соревнований по стронгмену.
Упражнения:
1. Становая тяга Акселя 280 кг на количество раз за 60 сек
2. Эстафета: коромысло 320 кг 15 м + кантовка покрышки 300 кг на 5 оборотов. Лимит времени 90 сек.
3. Метание мешка 18 кг на максимальное расстояние. Даётся 3 попытки.
4. Подъём камня атласа 116 кг на плечо на количество раз за 90 сек.
5. Выталкивание штанги со стоек на максимальный вес.