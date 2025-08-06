Кубок Силы пройдет в рамках Дня физкультурника в Москве

1. Становая тяга Акселя 280 кг на количество раз за 60 сек

2. Эстафета: коромысло 320 кг 15 м + кантовка покрышки 300 кг на 5 оборотов. Лимит времени 90 сек.

3. Метание мешка 18 кг на максимальное расстояние. Даётся 3 попытки.

4. Подъём камня атласа 116 кг на плечо на количество раз за 90 сек.

5. Выталкивание штанги со стоек на максимальный вес.