Pride Sport Fest-2026: звезды пауэрлифтинга в Москве, мировые рекорды и 25 млн рублей призовых

Фестиваль соберет на одной площадке сильнейших пауэрлифтеров и стронгменов из России, США, Европы и других стран. В программе Pride Sport Fest международные Pro-турниры по пауэрлифтингу и подъему богатырского бревна, сотни попыток обновить мировые рекорды, развлечения и зрелищные шоу для взрослых и детей.
Сердце фестиваля — «Кубок памяти Николая Каганского». Международный Pro-турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс пройдет в Москве в третий раз. Годом ранее в нем приняли участие сильнейшие атлеты России и иностранные звезды, в том числе и американские.
Pride Sport Fest — это уникальные силовые номера от сильнейших людей планеты и десятки соревновательных площадок для обычных любителей спорта. Гости фестиваля смогут проверить силы в строгом подъеме штанги на бицепс, гиревом спорте, жиме лежа, ягодичном мосте, фитнес-челленджах, армрестлинге, воркауте и стритлифтинге. Самые смелые поборются в октагоне за мяч, а судить схватки будет победитель шоу «Титаны».
Также в программе: мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со звездами спорта, VR-игры, детские игровые мастер-классы и церемония Pride Sport Awards. Престижной премией наградят атлетов, тренеров и блогеров за выдающийся вклад в силовые виды спорта.
На фестивале будут работать фитнес-бар, лаунж-зона и фудзона.
Важные цифры и факты:
• В 2025 году за два дня Pride Sport Fest пауэрлифтеры обновили 37 рекордов мира, 39 рекордов Европы и 56 рекордов России.
• 25 000 000 рублей разыграют на фестивале участники «Кубка памяти Николая Каганского». Это рекордная сумма за всю историю российских турниров по пауэрлифтингу. Этим летом за приз сразятся легендарные Юрий Белкин, Павел Артемьев, и Александр Луговой, абсолютный мировой рекордсмен в безэкипировочном жиме лежа Джулиус Мэддокс и all-time рекордсмен в троеборье Колтон Энгельбрехт.
• Более 500 известных спортсменов и блогеров примут участие в Pride Sport Fest. Хедлайнеры ближайшего фестиваля: абсолютный рекордсмен мира по жиму лежа без экипировки Кирилл Сарычев, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, обладательница мирового рекорда в ягодичном мосте Дарья Плужникова, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, многократный чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков, 8-кратный чемпион мира по армрестлингу Давид Дадикян, чемпион мира по стронгмену Давид Шамей и другие.
• Фестиваль пройдет в VK Stadium на площади более 3 200 м².