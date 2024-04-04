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08:49 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК не допустил олимпийского чемпиона Садулаева к отбору на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к участию в лицензионном турнире на Олимпийские Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Источник: РИА "Новости"

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Борцы, которые сумеют добраться до финала, станут обладателями олимпийских путевок на Игры в Париже.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в “Афине” у него стоит запрет от МОК.

С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся.

На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все “за” и “против”, и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж», — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Садулаев является одним из самых титулованных борцов мира. Он дважды становился олимпийским чемпионом и пять раз выигрывал чемпионат мира. В 2016 году он стал самым юным олимпийским чемпионом в истории российской борьбы, выиграв золотую медаль в 20 лет. В Париже он мог стать третьим в истории вольной борьбы трехкратным олимпийским чемпионом после Александра Медведя (1964, 1968, 1972) и Бувайсара Сайтиева (1996, 2004, 2008).

В феврале Садулаева по шенгенской визе не впустили в Румынию, тем самым лишив его возможности выступить на чемпионате Европы в Бухаресте.

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