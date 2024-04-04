МОК не допустил олимпийского чемпиона Садулаева к отбору на ОИ-2024

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в “Афине” у него стоит запрет от МОК.



С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся.



На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все “за” и “против”, и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж», — сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.