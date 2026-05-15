Дегтярев отреагировал на снятие ограничений с российских борцов

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал решение Объединенного мира борьбы (UWW) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Решение о допуске российских и белорусских борцов вступает в силу немедленно.

— Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых «медалеемких» направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций, — написал Дегтярев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В январе 2026 года российские и белорусские юниоры получили право выступать на международных турнирах без ограничений.


Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше