Дегтярев отреагировал на снятие ограничений с российских борцов

— Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых «медалеемких» направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт.



Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций, — написал Дегтярев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».