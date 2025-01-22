Безумная победа «Барселоны» после диких ошибок вратаря, седьмой успех «Ливерпуля», а «Монако» с Головиным рвется в топ-8

«Монако» явно пошло на пользу выздоровление капитана Закарии. Да и грубо ошибавшаяся в последнее время оборона была надежнее обычного. Но все же не идеальной, поэтому Маецки выручал наравне с Мартинесом, а в начале второго тайма хозяев откровенно простил Роджерс. Впрочем, примерно такой оценки заслуживает и выход к воротам гостей Минамино. А Головин появился на поле на 65-й минуте, заняв место слева в тройке атакующих полузащитников. У него был шанс удвоить преимущество хозяев, однако один удар на себя принял Мингз, а второй на последних минутах пришелся во внешнюю сторону сетки. Также после подачи россиянином углового красиво бил через себя Эмболо. И странно, что штрафной из удобной для Головина позиции взялся исполнять попавший в «стенку» защитник Тезе.