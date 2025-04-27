«Динамо» разгромило футболистов «Минска» в столичном дерби чемпионата Беларуси

Столичное дерби началось без раскачки, и уже на 3-й минуте динамовцы вышли вперед после точного удара Мустафы Джиме. Номинальные гости не собирались сдаваться, и меньше чем через полчаса Андрей Денисюк сравнял результат. Динамовцы продолжали атаковать, создали несколько опаснейших моментов, но поразить ворота Александра Гутора не сумели. После перерыва чемпионы страны все же дожали соперников: сначала свой второй мяч забил Джиме, потом Евгений Шевченко реализовал пенальти, а последнюю точку поставил Кирилл Цепенков — 4:1.
Также сегодня жодинские торпедовцы у себя дома сыграли вничью с «МЛ Витебск» — 1:1, а «Ислочь» с сухим счетом 4:0 разгромила футболистов «Молодечно», для которых это шестое поражение подряд.
Результаты остальных матчей: БАТЭ (Борисов) — «Слуцк» — 2:0, «Славия» (Мозырь) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:1, «Нафтан» (Новополоцк) — «Сморгонь» — 3:1, «Витебск» — «Гомель» — 2:0, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:1.
Положение в группе лидеров: «Славия» — 14 очков (6 матчей), «МЛ Витебск» — 14 (6), «Ислочь» — 12 (6), «Динамо» (Минск) — 10 (5), «Минск» — 10 (6), БАТЭ — 10 (6), «Витебск» — 10 (6). Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), в активе которого 6 забитых мячей.
В следующем туре встречаются:
2 мая. «Молодечно» — «Нафтан», «Арсенал» — БАТЭ.
3 мая. «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ», «МЛ Витебск» — «Неман», «Динамо» (Брест) — «Славия».
4 мая. «Гомель» — «Ислочь», «Слуцк» — «Минск».
Вадим Скрипченко
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