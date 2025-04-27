«Динамо» разгромило футболистов «Минска» в столичном дерби чемпионата Беларуси

Столичное дерби началось без раскачки, и уже на 3-й минуте динамовцы вышли вперед после точного удара Мустафы Джиме. Номинальные гости не собирались сдаваться, и меньше чем через полчаса Андрей Денисюк сравнял результат. Динамовцы продолжали атаковать, создали несколько опаснейших моментов, но поразить ворота Александра Гутора не сумели. После перерыва чемпионы страны все же дожали соперников: сначала свой второй мяч забил Джиме, потом Евгений Шевченко реализовал пенальти, а последнюю точку поставил Кирилл Цепенков — 4:1.