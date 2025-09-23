В первый и последний раз. Дембеле получил «Золотой мяч», но вопросы имеются

При этом было больно смотреть на лицо молодого таланта после объявления нового обладателя «Золотого мяча». Хочется верить, что такое поражение не сломает его и Ямаль заиграет еще ярче, что его околофутбольная жизнь утихнет, кутежа станет меньше, а он сконцентрируется на тренировках и подготовках к матчам. Тем более пример человека, который вручал главную награду церемонии, должен быть для него поучителен. Так испортить карьеру вечеринками, как это умудрился сделать Роналдиньо, — нужно постараться.