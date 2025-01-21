Олег Романцев: От бесконечных разговоров о судействе меня уже начинает подташнивать

— В этом вопросе чувствуется тревога за дальнейшую судьбу «Спартака». Признаюсь, о том же самом думаю и я. Не скрою, что повод для этого есть. По себе знаю, что опасно останавливаться, когда команда выходит на пик формы, идет игра, набираются очки. Ведь владеющий преимуществом шахматист не откладывает партию. Но здесь ситуация, на которую повлиять ни «Спартак», ни тренер не могут — таков регламент. Сложность момента заключается еще и в том, что Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов. И все-таки надеюсь, что Деян сумеет выстроить рабочую программу так, чтобы с максимальной выгодой использовать время. С составом, похоже, он определился, что уже немало. Физически игроки в порядке. Теперь главное — не растерять кондиций. Тем более что ребята почувствовали вкус побед. Надеюсь, что с таким же настроем они будут проводить и контрольные матчи. И если этот курс окажется верным, то встреча со «Спартаком» в конце февраля болельщиков не разочарует.