Олег Романцев: От бесконечных разговоров о судействе меня уже начинает подташнивать

Легендарный российский тренер Олег Романцев отметил, что проблемой коррупции в нашем футболе, которую поднял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, должны заниматься компетентные органы. И, конечно, фигуранты этой тревожной истории не должны остаться безымянными. Также в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» экс-наставник «Спартака» и сборной России высказался о неудачной паузе для набравших ход красно-белых, назвал главных соперников «Зенита» в РПЛ-2024/25 и лучшего российского игрока прошлого года.
— «Спартак» набрал отличную форму. Нет опасений, что пауза в чемпионате не на пользу команде Деяна Станковича, а вот для сбавивших обороты «Зенита» и «Локомотива» она как раз кстати?
— В этом вопросе чувствуется тревога за дальнейшую судьбу «Спартака». Признаюсь, о том же самом думаю и я. Не скрою, что повод для этого есть. По себе знаю, что опасно останавливаться, когда команда выходит на пик формы, идет игра, набираются очки. Ведь владеющий преимуществом шахматист не откладывает партию. Но здесь ситуация, на которую повлиять ни «Спартак», ни тренер не могут — таков регламент. Сложность момента заключается еще и в том, что Станкович пока не обладает опытом проведения таких длительных зимних сборов. И все-таки надеюсь, что Деян сумеет выстроить рабочую программу так, чтобы с максимальной выгодой использовать время. С составом, похоже, он определился, что уже немало. Физически игроки в порядке. Теперь главное — не растерять кондиций. Тем более что ребята почувствовали вкус побед. Надеюсь, что с таким же настроем они будут проводить и контрольные матчи. И если этот курс окажется верным, то встреча со «Спартаком» в конце февраля болельщиков не разочарует.
Что касается остальных соискателей золота, то о проблемах Семака я уже неоднократно говорил. Есть над чем зимой поломать голову Мусаеву, Личке и Галактионову. Зимняя пауза для них — возможность переосмыслить причины декабрьских потерь и провести работу над ошибками. А значит, вся эта лихая компания, включая «Спартак», подарит нам горячую и непредсказуемую концовку чемпионата.
— А могли бы напомнить, что за проблемы у Сергея Семака? Речь про психологическую усталость игроков и тренеров «Зенита» после шести подряд чемпионств?
— Извините, но не могу понять, как можно устать от побед? Ведь именно в этом состоит смысл профессии футболиста! Вот почему, когда я брал новичка, то уже в первой беседе с ним говорил, что он пришел в коллектив, у которого только одна цель — победа! И сразу старался понять, станет ли этот парень спартаковцем. К счастью, мне везло и чаще всего обходилось без ошибок. Да, турнирные спады случались. Но то были рабочие моменты, с которыми мы справлялись общими усилиями, а затем шли дальше. И я не припомню, чтобы они влияли на настрой команды, заставляли меня одергивать футболистов, проводить собрания с призывами взять себя в руки и вспомнить о чести клуба.
Еще мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков? Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов. Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных. Конечно, две домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» — удар ниже пояса. Но зимние сборы — достаточное время, чтобы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.
А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге. Но очевидно, что продолжить свою золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу «Краснодар». Да и севший на хвост лидерам «Спартак» еще не сказал своего последнего слова. Главное, что после уверенной победы в гостях над «быками» команда Станковича поверила, что способна на многое.
— Бывало ли что-то подобное в вашей карьере?
— Нечто похожее мы проходили в сезоне 1989 года, который из всех победных я выделяю как самый трудный. Тогда, оказавшись в лидерах, мы испытывали постоянное давление со стороны журналистов, болельщиков и соперников. Ведь мало кто верил, что «Спартак» дотянет до золотого финиша. И только после разгрома в Киеве «Динамо» Лобановского поняли — мечта может стать реальностью. А потом были «Лужники» и победный гол Шмарова в ворота динамовца Чанова в золотом матче.
— Героем первой части сезона у красно-белых стал Манферд Угальде, забивший 15 голов в 18 матчах. В конце ноября вы не спешили назвать костариканца новым лидером атаки «Спартака». Сейчас будете так же сдержанны?
— Скажу так: продолжит Угальде забивать — буду называть лидером. Перестанет — повременю. А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в «Спартак», парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит — наш человек, спартаковский! Ну и, конечно, спасибо Станковичу за терпение и чутье, благодаря которому Угальде стал острее, мобильнее, точнее. Да еще блеснул техническими тонкостями, которые дают возможность забивать в сложнейших ситуациях. Вспомните его первый мяч во встрече с «Динамо» — классика! А его перевод в центр атаки — своевременная и важная тренерская находка.
Помню, возглавив «Спартак», я спустя какое-то время пришел к выводу, что Федя Черенков принесет еще больше пользы атаке, если его освободить от черновой работы. И угадал — сохранив силы, которые уходили на помощь обороне, он начал так терзать защитников соперника, что те не понимали, как его остановить. Был и еще момент, когда перестановка в составе повлияла на мобильность команды. В том сезоне у нас не очень шла игра. Тогда я решил поменять местами Пятницкого с Ледяховым — перевел Андрея из середины поля на позицию под нападающим, где действовал Игорь, а его самого отодвинул назад. Сработало — в игре сразу же добавилось динамики и остроты. Да и дела в чемпионате пошли веселее. А Ледяхов с Пятницким заиграли так, будто всю жизнь на этих позициях выступали. Надеюсь, что Станкович по весне еще порадует нас такими же тактическими находками, как открытие Угальде.
— Кто из российских футболистов порадовал вас в первой части сезона?
— Я не большой любитель подобных опросов. Еще работая, никого не выделял ни после матчей, ни по окончании сезона, поскольку считал и считаю, что игра — дело коллективное, а короля делает свита. Но для вас сделаю исключение. Хотя уверен, что никого не удивлю, если соглашусь со своими друзьями Валерием Газзаевым и Валерием Карпиным, среди всех остальных выделивших Александра Головина. Я не очень часто вижу его в составе «Монако», но то, как уверенно он выглядит в сборной, чувствует и понимает игру, позволяет считать его настоящим профессионалом высокого уровня. А последний приезд в сборную на фоне гнилых разговоров, что вместо этого лучше тренироваться с бразильцами, говорит еще и о том, что Александр — порядочный, преданный России и футболу человек.
— В последнее время горячо обсуждают тему коррупции в судействе и нечистоплотности агентов, поднятую губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. После этого на сайте «Спорт-Экспресса» был организован опрос: «Главное зло российского футбола — судейство или агенты?» Как бы ответили вы? И не кажется ли странным, что до сих пор не назван тот таинственный незнакомец, кто поведал главе области об окутанном тайной долге «Крыльев Советов» перед судьями?
— Начну с того, что всем этим должны заниматься компетентные органы. И конечно, очень странно, что в этой истории фигурируют безымянные герои, хотя с ними общались официальные лица. Прав Игорь Ледяхов, недавно заявивший, что если у губернатора есть неопровержимые доказательства коррупции в судействе и нечистоплотности агентов, то пусть он их обнародует. Еще ходят разговоры о каких-то 10 клубах, якобы замешанных в коррупции. Но и они не названы!
Что касается судейства, то от бесконечных разговоров о нем меня уже начинает подташнивать. Слышал, что в Китае провели оперативное расследование, в результате которого глава судейского корпуса оказался за решеткой. Вот там почему-то арбитры и их начальники не являются неприкасаемыми. Говорят, там за коррупцию и расстреливают, но это лихих китайцев не останавливает. Потому для наведения порядка среди любителей поживиться футбольными деньгами создан специальный орган безопасности, которому заодно поручено присматривать еще и за игроками. А у нас проблему коррупции в футболе поднял уважаемый губернатор, призванный руководить громадной индустриальной областью.
Словом, самарская история — событие уникальное и тревожное. И мне очень жалко, что произошла она в городе, где очень любят футбол. Как жалко и симпатичную задорную команду, которая играет для болельщиков. А еще очень неприятно, что всё происшедшее может быть на руку тем, кто всеми силами стремится продлить изоляцию нашего футбола. В остальном же всё пока на уровне слухов, которые обычно порождают взаимное недоверие и подозрительность. Потому вопрос о главном зле российского футбола пока остается висеть в воздухе.
Александр Львов