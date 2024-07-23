Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN. Роналду — 2-й, Анри, Зидан и Модрич — в топ-5, Мбаппе — 6-й, Иньеста — 7-й, Роналдиньо — 10-й, Рамос — 14-й, Нейм
ESPN составил рейтинг из 25 лучших футболистов с начала столетия.
ESPN составил рейтинг из 25 лучших футболистов с начала столетия.
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Тьерри Анри;
4. Зинедин Зидан;
5. Лука Модрич;
6. Килиан Мбаппе;
7. Андрес Иньеста;
8. Хави;
9. Роналдо;
10. Роналдиньо;
11. Златан Ибрагимович;
12. Кевин де Брюйне;
13. Тони Кроос;
14. Серхио Рамос;
15. Карлес Пуйоль;
16. Карим Бензема;
17. Серджи Бускетс;
18. Роберт Левандовски;
19. Кака;
20. Неймар;
21. Андреа Пирло;
22. Уэйн Руни;
23. Патрик Виейра;
24. Луис Суарес;
25. Джанлуиджи Буффон.
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