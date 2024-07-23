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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN. Роналду — 2-й, Анри, Зидан и Модрич — в топ-5, Мбаппе — 6-й, Иньеста — 7-й, Роналдиньо — 10-й, Рамос — 14-й, Нейм

ESPN составил рейтинг из 25 лучших футболистов с начала столетия.

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Тьерри Анри;

4. Зинедин Зидан;

5. Лука Модрич;

6. Килиан Мбаппе;

7. Андрес Иньеста;

8. Хави;

9. Роналдо;

10. Роналдиньо;

11. Златан Ибрагимович;

12. Кевин де Брюйне;

13. Тони Кроос;

14. Серхио Рамос;

15. Карлес Пуйоль;

16. Карим Бензема;

17. Серджи Бускетс;

18. Роберт Левандовски;

19. Кака;

20. Неймар;

21. Андреа Пирло;

22. Уэйн Руни;

23. Патрик Виейра;

24. Луис Суарес;

25. Джанлуиджи Буффон.

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