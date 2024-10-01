Историческое достижение Радулова, камбэк ЦСКА в московском дерби. Итоги дня в КХЛ

«Адмирал» после практически идеальной домашней серии начал выезд с поражения в Минске. В первом периоде единственным отличившимся стал Аркадий Шестаков, но во втором «Динамо» прорвало. Они забросили четыре шайбы, две из которых — в большинстве после двойного малого штрафа Гутика — Пинчук оформил дубль, ещё по голу записали на свой счёт Егор Бориков и Крис Тирни. В третьем периоде Илья Усов произвёл контрольный выстрел, отличившись в меньшинстве. В концовке игры случилось ещё три шайбы, две из них — в исполнении минчан, которые одержали итоговую победу со счётом 7:2.