Почему СКА не доминирует? Кто уедет в НХЛ в следующем сезоне? Инсайды недели

18. «Лада» потеряла в дедлайн, пожалуй, больше всех, но и без Подъяпольского, Сафина и Джозефса тольяттинцы не теряют в качестве. Большая заслуга тут и спортивного директора Рафика Якубова. При всех потерях он смог усилить команду защитниками Севостьяновым и Ибрагимовым, нападающим Юртайкиным. И не меньшая заслуга принадлежит главному тренеру Павлу Зубову. Тольяттинцы играют строго и дисциплинированно, набирают свои очки и продолжают биться за место в восьмерке — при нынешнем положении дел в клубе, в котором до сих пор не назначили нового генерального директора, это можно приравнять к героизму.