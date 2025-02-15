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«Спартак» победил «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

Встреча завершилась со счетом 7:4.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 7:4 обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 283 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (32-я минута), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60). У «Торпедо» отличились Антон Силаев (1), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15), Кирилл Воронин (29). Перед матчем состоялось символическое вбрасывание с участием двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Бориса Майорова. Оно было приурочено к его дню рождения, 11 февраля Майорову исполнилось 87 лет.

На матче был установлен рекорд посещаемости игр в Москве в текущем сезоне. Предыдущий рекорд был установлен 27 января на матче между «Спартаком» и ЦСКА (4:1), ту встречу посетило 10 210 зрителей.

Во втором периоде при счете 0:3 травму после удара коленом получил лучший бомбардир «Спартака» в сезоне Голдобин. Форвард с посторонней помощью ушел в раздевалку, а «Торпедо» забросило четвертую шайбу в меньшинстве. После пятой шайбы «Спартака» Галимов получил удаление до конца игры за грубость и колющий удар клюшкой.

На матче присутствовали новички футбольного «Спартака»: аргентинский нападающий Пабло Солари и нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля, о переходе Солари было объявлено 11 февраля.

«Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо», в первой встрече красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 4:2. Предыдущие две встречи прошли в Нижнем Новгороде, обе завершились победой «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме. Также «Торпедо» в ноябре одержало гостевую победу со счетом 6:0.

Турнирное положение команд.

«Спартак» благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 70 очков в 54 матчах. «Торпедо» идет на восьмой строчке Запада с 62 очками после 56 встреч. В следующем матче «Торпедо» примет «Сочи» 21 февраля, «Спартак» 17 февраля проведет домашнюю игру с московским «Динамо».

«Спартак» с 64-й попытки отыгрался в КХЛ со счета 0:4, лидером по числу таких матчей является магнитогорский «Металлург» (три игры). «Торпедо» в третий раз уступило, ведя со счетом 4:0, команда является лидером по этому показателю.

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» на выезде со счетом 2:1 обыграл владивостокский «Адмирал», «Металлург» одержал гостевую победу над «Сибирью» (5:2), казахстанский «Барыс» на своем льду уступил тольяттинской «Ладе» (2:4), нижнекамский «Нефтехимик» дома был сильнее петербургского СКА (4:3). Две встречи игрового дня завершились в серии буллитов: екатеринбургский «Автомобилист» одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» (3:2), китайский «Куньлунь Ред Стар» дома переиграл подмосковный «Витязь» (5:4).

Спартак
7:4
0:3, 1:1, 6:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10283 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Ларионов
Вратари
Артем Загидулин
Иван Кульбаков
(Иван Кульбаков)
1-й период
00:46
Антон Силаев
(Максим Летунов, Василий Атанасов)
06:01
Китон Томпсон
(Никита Тертышный, Василий Атанасов)
06:01
Командный штраф
14:09
Богдан Конюшков
(Максим Летунов, Никита Тертышный)
2-й период
25:41
Евгений Свечников
28:00
Андрей Белевич
28:41
Кирилл Воронин
31:18
Владислав Кодола
31:50
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Николай Голдобин)
3-й период
45:51
Александр Беляев
(Ансель Галимов)
45:51
Егор Савиков
45:51
Китон Томпсон
45:51
Китон Томпсон
46:23
Андрей Локтионов
(Андрей Миронов, Иван Морозов)
48:02
Ансель Галимов
(Михаил Мальцев)
52:23
Александр Беляев
52:23
Ансель Галимов
52:23
Ансель Галимов
52:23
Ансель Галимов
52:23
Андрей Белевич
58:26
Николай Голдобин
(Андрей Миронов, Иван Морозов)
59:57
Михаил Мальцев
Статистика
31
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь