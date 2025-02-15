«Спартак» победил «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

«Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо», в первой встрече красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 4:2. Предыдущие две встречи прошли в Нижнем Новгороде, обе завершились победой «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме. Также «Торпедо» в ноябре одержало гостевую победу со счетом 6:0.