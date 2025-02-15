«Спартак» победил «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счета 0:4

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 7:4 обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 283 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (32-я минута), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60). У «Торпедо» отличились Антон Силаев (1), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15), Кирилл Воронин (29). Перед матчем состоялось символическое вбрасывание с участием двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Бориса Майорова. Оно было приурочено к его дню рождения, 11 февраля Майорову исполнилось 87 лет.
На матче был установлен рекорд посещаемости игр в Москве в текущем сезоне. Предыдущий рекорд был установлен 27 января на матче между «Спартаком» и ЦСКА (4:1), ту встречу посетило 10 210 зрителей.
Во втором периоде при счете 0:3 травму после удара коленом получил лучший бомбардир «Спартака» в сезоне Голдобин. Форвард с посторонней помощью ушел в раздевалку, а «Торпедо» забросило четвертую шайбу в меньшинстве. После пятой шайбы «Спартака» Галимов получил удаление до конца игры за грубость и колющий удар клюшкой.
На матче присутствовали новички футбольного «Спартака»: аргентинский нападающий Пабло Солари и нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля, о переходе Солари было объявлено 11 февраля.
«Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо», в первой встрече красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 4:2. Предыдущие две встречи прошли в Нижнем Новгороде, обе завершились победой «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме. Также «Торпедо» в ноябре одержало гостевую победу со счетом 6:0.
Турнирное положение команд.
«Спартак» благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 70 очков в 54 матчах. «Торпедо» идет на восьмой строчке Запада с 62 очками после 56 встреч. В следующем матче «Торпедо» примет «Сочи» 21 февраля, «Спартак» 17 февраля проведет домашнюю игру с московским «Динамо».
«Спартак» с 64-й попытки отыгрался в КХЛ со счета 0:4, лидером по числу таких матчей является магнитогорский «Металлург» (три игры). «Торпедо» в третий раз уступило, ведя со счетом 4:0, команда является лидером по этому показателю.
В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» на выезде со счетом 2:1 обыграл владивостокский «Адмирал», «Металлург» одержал гостевую победу над «Сибирью» (5:2), казахстанский «Барыс» на своем льду уступил тольяттинской «Ладе» (2:4), нижнекамский «Нефтехимик» дома был сильнее петербургского СКА (4:3). Две встречи игрового дня завершились в серии буллитов: екатеринбургский «Автомобилист» одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» (3:2), китайский «Куньлунь Ред Стар» дома переиграл подмосковный «Витязь» (5:4).