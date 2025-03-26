ЦСКА сыграл первый матч Кубка Гагарина в форме в честь 80-летия Победы

«Роснефть» уделяет внимание развитию спорта и проводит большое количество мероприятий в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В конце февраля компания в 13-й раз организовала корпоративные Зимние спортивные игры, а до этого провела лыжный забег для своих сотрудников в Нефтеюганске.