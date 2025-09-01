10 безумных событий самого сумасшедшего межсезонья КХЛ. Уход Никитина, увольнение Ротенберга, изгнание Ткачева

Это межсезонье КХЛ — не только самое короткое в истории, но и самое сумасшедшее. С первых дней происходили события, разрывавшие шаблон и приводившие в шок. С окончанием лета самое время вспомнить десятку наиболее безумных новостей.
Игорь Никитин бросил «Локомотив» ради ЦСКА
Шок, от которого в Ярославле не могут отойти до сих пор. И хотя руководство «Локомотива» оперативно нашло Игорю Никитину достойную замену в лице Боба Хартли, решение тренера-чемпиона вызвало широкий резонанс. Такое, конечно, уже бывало, что тренер уходит из команды сразу после завоевания Кубка Гагарина. Быков и Захаркин делали это дважды: в Уфе и Санкт-Петербурге. Разница в том, что у Никитина был действующий контракт с «железнодорожниками», а уходил он не в никуда, а в клуб, из которого его увольняли. Игорь Валерьевич становился чемпионом с ЦСКА, но поражение в финале ему не простили. В Ярославле решили поступок вчерашнего кумира не комментировать, а сам Никитин объяснил этот шаг жаждой нового вызова. В чем можно быть на сто процентов уверенным: матчи между «Локомотивом» и ЦСКА будут одним из самых горячих в сезоне.
СКА уволил Романа Ротенберга
В это не верил никто. Кажется, даже сам Роман Ротенберг. А может, и в первую очередь Ротенберг. Ему простили и вылет от «Автомобилиста» во втором раунде годом ранее, и разгромы в минувшем регулярном чемпионате, и неудачные подписания Евгения Кузнецова и Тони Деанджело. Но когда «армейцы» вслед за провальной регуляркой проиграли московскому «Динамо» уже в первом раунде, полетели головы. Пусть и с паузой для размышления, «Газпром» принял решение поменять весь состав совета директоров СКА. Потеряв сначала место в руководящем органе, Роман Борисович был убрал и с поста главного тренера. Вслед за ним Санкт-Петербург покинули и почти все игроки, кого он приглашал в команду. Игорь Ларионов и новое руководство все зачистили основательно: вернулись со «СКА-Арены» в Ледовый, переименовали фарм-клуб, поменяли эмблему… А Ротенберг теперь — динамовец!
«Витязь» прекратил существование
Провал СКА не только лишил должностей в питерском клубе Романа Ротенберга и добавил его в совет директоров «Динамо», но и повлиял на судьбу еще одного клуба. Прекратил свое существование «Витязь». Около месяца подмосковный клуб жил в ожидании спасителя, коим по слухам мог стать и Ротенберг. Но не дождался. Команде из Балашихи позволили распродать ценные активы в виде игроков, чтобы погасить имеющиеся долги, но сохранить эту точку на карте КХЛ оказался невозможно. Причина в том, что помимо Ротенберга боссы «Газпрома» уволили председателя совета директоров СКА Александра Медведева. Он был связующим звеном между главным «газовым» спонсором и руководством клуба в лице Михаила Головкова — мужа сестры Медведева. Вместе с кончиной клуба завершилась и карьера Игоря Головкова — сына президента. Совпадение?
«Салават Юлаев» резко обеднел
Глобальные проблемы с финансированием возникли не только у «Витязя». От «Салавата Юлаева» не уходил единственный спонсор, но уфимцам в межсезонье пришлось серьезно затянуть пояса. Чтобы не потерять главный клуб Башкирии, в «Салавате» отказались от почти всех дорогих игроков. Из прошлогодних лидеров остался только Александр Хмелевский. Отчасти к таковым можно отнести Григория Панина, Алексея Василевского и Александра Самонова, но потери, которые уфимцы понесли в межсезонье, сделали из них если не аутсайдеров, то середняков. Поводом для столь кардинальных перемен стали долги, которые накапливались из года в год. «Салават Юлаев» жил не по средствам, пытаясь оставаться топ-клубом, даже когда на то не было возможностей. Теперь пузырь оказался близок к тому, чтобы лопнуть. В Уфе надеются, что уже через год жесткой экономии смогут вернуться к былому статусу, но гарантий никто дать не может.
«Куньлунь» стал «Шанхаем» и переехал в Питер
Другой шок-контент — происходящее с китайским клубом КХЛ. Но в отличие от «Витязя» и «Салаватом Юлаевым» — со знаком плюс. Горевать перемены в «Куньлуне» заставили только подмосковных болельщиков, ведь переезд «драконов» из Мытищ в Санкт-Петербург оставил Московскую область без единой профессиональной хоккейной команды. Теперь «Куньлунь» будет играть на «СКА Арене» под новой вывеской — «Шанхай Дрэгонс». Масштабный ребрендинг произошел под влиянием возвращения Александра Крылова в КХЛ. Бывший бигбосс «Авангарда» пришел не один, а почти со всей той командой, которая работала в Балашихе в чемпионский сезон. Амбициозный менеджер привез из НХЛ известного тренера Жерара Галлана, которому предстоит сколотить крепкий коллектив с нуля. А через два года «драконы» собираются вернуться в Китай.
«Авангард» разорвал пятилетний контракт Ткачева
Это межсезонье подняло серьезный вопрос о защищенности контрактов игроков. Самым громким кейсом стал уход Владимира Ткачева из «Авангарда». В Омске после смены сначала руководства, а потом и главного тренера, столкнулись с проблемой потолка зарплат. 120 миллионов в платежной ведомости «ястребов» занимал контракт главной звезды клуба и его воспитанника. В прошлом сезоне, когда Ткачев долго восстанавливался после травмы, он сделал скидку омичам, поиграв за 80 миллионов. А вот против дальнейшего сотрудничества выступил канадский тренер Ги Буше. Он требовал центральных нападающих и был не в восторге от стиля игры Ткачева. Так пятилетний контракт Владимира превратился в пыль. Согласно регламенту, компенсацию ему выплатили только за один гол. Умнейший форвард быстро нашел работу в «Металлурге», где помимо хороших денег получил тренера-игровика Андрея Разина, но осадок остался.
В Уфе некрасиво избавились от рекордсмена Ливо
От своего лучшего игрока избавились и в Уфе. 110-миллионный контракт Джошуа Ливо, который заключало нынешнее руководство, а не какие-то посторонние люди, стал «Салавату Юлаеву» больше не по карману. Если Ремпал, Тодд, Науменков и Уилсон покинули клуб на правах свободных агентов, то с Ливо нужно было что-то делать. Обменять его не получилось даже несмотря на статус лучшего бомбардира всей КХЛ образца прошлого сезона. В Уфе пошли на нетривиальный, по большому счету крайний, шаг. Контракт с Ливо попытались разорвать в одностороннем порядке, воспользовавшись тем, что канадец не приехал вовремя на сборы. КХЛ смогла урегулировать скандал и игрок, который побил рекорд Сергея Мозякина по голам, покинул Башкирию полюбовно. Вскоре Джошуа примерил черно-белые цвета и постарается привести «Трактор» к Кубку Гагарина.
Козлова назначили и уволили из «Сочи»
Вольно этим летом относились к контрактам не только игроков. 3 июня «Сочи» назначил Вячеслава Козлова главным тренером, а уже 19 июля сообщил о расторжении соглашения. Что это было? Дело в еще одной смене руководства. Сергей Воропаев и Алексей Бадюков клуб покинули, а на их место пришли Игорь Григоренко с Вадимом Покотило. Этот тандем избавился как от нескольких игроков, подписанных прошлым менеджментом, в частности от Дмитрия Шикина и Павла Кудрявцева, но первым на выход отправился Козлов. Особенно обидно за обладателя Кубка Стэнли по той простой причине, что это должен был стать его первым опытом работы главным в клубе КХЛ. А когда вместо него поставили 75-летнего Владимира Крикунова, места в штабе московского «Динамо», откуда и уходил Козлов, уже не было.
Издевательства над легионерами
Апофеозом странных трансферных поступков стали контракты с легионерами, которые сначала заключались, а потом разрывались или менялись. Затеял все «Авангард», избавившись от своего новичка Джесси Блэкера. Вслед за омичами «Трактор» обменял в «Барыс» Майка Веккьонте, хотя незадолго до этого челябинцы гордо рассказывали, что заполучили не только качественного центра, но и вожака. Ну и, наконец, отличились действующие чемпионы. Мак Хоэллоуэлл казался идеальным дополнением к золотому костяку «Локомотива», однако после трех игр за «железнодорожников» на предсезонке он перебрался в «Ладу», где и начнет сезон. Оправдать клубы за их некрасивые поступки можно двумя аргументами. Первый: все нашли своим отказникам новые команды, причем «Авангард» вернул Блэкера в его прежний клуб — «Автомобилист». Второй: эти расторжения случились из-за появления на рынке более классных игроков. В Челябинске соблазнились Ливо, а в Ярославле все карты спутал ведущий защитник Гернат, решивший никуда из Ярославля не уезжать.
«Спартак» поместил Голдобина в список отказов
Ну и последний абсурд этого лета — Николай Голдобин в списке отказов. Там он оставался недолго и в результате разных манипуляций оказался в СКА у Игоря Ларионова, который когда-то был агентом форварда. Чем не хэппи-энд? Однако сама ситуация, когда клуб выставляет своего лучшего бомбардира на улицу без стоящей компенсации, с трудом укладывается в голове. А ведь еще в позапрошлом сезоне тройка Порядин — Морозов — Голдобин была лучшей во всей КХЛ. В минувшей регулярке их разбивали и даже отправляли на трибуны, а больше всего претензий было как раз к Николаю, но его уход из стана красно-белых никто всерьез не верил. Однако в это межсезонье возможно все.
Дмитрий Ерыкалов