10 безумных событий самого сумасшедшего межсезонья КХЛ. Уход Никитина, увольнение Ротенберга, изгнание Ткачева

Шок, от которого в Ярославле не могут отойти до сих пор. И хотя руководство «Локомотива» оперативно нашло Игорю Никитину достойную замену в лице Боба Хартли, решение тренера-чемпиона вызвало широкий резонанс. Такое, конечно, уже бывало, что тренер уходит из команды сразу после завоевания Кубка Гагарина. Быков и Захаркин делали это дважды: в Уфе и Санкт-Петербурге. Разница в том, что у Никитина был действующий контракт с «железнодорожниками», а уходил он не в никуда, а в клуб, из которого его увольняли. Игорь Валерьевич становился чемпионом с ЦСКА, но поражение в финале ему не простили. В Ярославле решили поступок вчерашнего кумира не комментировать, а сам Никитин объяснил этот шаг жаждой нового вызова. В чем можно быть на сто процентов уверенным: матчи между «Локомотивом» и ЦСКА будут одним из самых горячих в сезоне.