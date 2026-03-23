Семь команд, которые могут выиграть Кубок Гагарина: от худшей до лучшей

Казанцы кошмарно начали сезон, но со временем поднялись со дна. Похвалить их за это, впрочем, рука не поднимается. Состав «Ак Барса» — один из сильнейших в лиге, поэтому к результатам клуба из столицы Татарстана всегда приходится относиться строго и бескомпромиссно. Менеджмент провалил летнюю селекцию, но затем сумел реабилитироваться за свою пассивность на рынке громким приобретением Александра Хмелевского. За звездного американского форварда пришлось уступить «Салавату Юлаеву» защитника Уайатта Калинюка, позже отправившегося в «Шанхай», и 230 миллионов рублей денежной компенсации. Обменом Хмелевского «Ак Барс» не ограничился, заполучив на дедлайне Нэйтана Тодда из «Спартака». Цена вопроса на этот раз оказалась более скромной — защитник Артемий Князев и нападающий Брэндон Биро.