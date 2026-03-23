Семь команд, которые могут выиграть Кубок Гагарина: от худшей до лучшей

Перед плей-офф принято делать прогнозы. Завершился длинный этап регулярки, после которого можно поразмышлять о форме команд. Конкуренция в КХЛ в нынешнем сезоне ощутимо выросла. Об этом, например, свидетельствует нахождение «Северстали» в тройке «Запада».
Но можно ли назвать команды со средним бюджетом реальными претендентами на Кубок Гагарина? При всем уважении к череповчанам или тем же нижегородцам, их шансы кажутся призрачными. Старт матчей на вылет — совсем скоро. Уже сейчас можно поговорить о том, как для грандов КХЛ будет складываться предстоящий плей-офф. Представляем рейтинг главных фаворитов кубковой весны.
7. «Ак Барс»
Казанцы кошмарно начали сезон, но со временем поднялись со дна. Похвалить их за это, впрочем, рука не поднимается. Состав «Ак Барса» — один из сильнейших в лиге, поэтому к результатам клуба из столицы Татарстана всегда приходится относиться строго и бескомпромиссно. Менеджмент провалил летнюю селекцию, но затем сумел реабилитироваться за свою пассивность на рынке громким приобретением Александра Хмелевского. За звездного американского форварда пришлось уступить «Салавату Юлаеву» защитника Уайатта Калинюка, позже отправившегося в «Шанхай», и 230 миллионов рублей денежной компенсации. Обменом Хмелевского «Ак Барс» не ограничился, заполучив на дедлайне Нэйтана Тодда из «Спартака». Цена вопроса на этот раз оказалась более скромной — защитник Артемий Князев и нападающий Брэндон Биро.
Учитывая вложенные ресурсы, любой результат ниже полуфинала будет для казанцев провалом. Анвар Гатиятуллин ставит достаточно консервативный и монотонный хоккей, который, как правило, эффективен в плей-офф. Но злым и предельно мотивированным коллективом «Ак Барс» не назовешь. Периодически команда начинает играть в энергосберегающем режиме и выезжает на индивидуальном мастерстве, а тренерский штаб допускает немало стратегических ошибок, которые бросаются в глаза. Большинство, несмотря на приход Константина Шафранова, по-прежнему остается средним. Уязвимостей у хорошо укомплектованного «Ак Барса» достаточно. Весной «барсы» вполне могут перестать держать удар, если вновь начнутся привычные проблемы с психологией.
6. «Автомобилист»
Екатеринбуржцы имеют в активе почти те же трудности, что и «Ак Барс». Менеджмент проводит не системную селекцию, собирая в составе лучших из лучших. В ростере «Автомобилиста» хватает «шабашников», которые вряд ли будут рвать и метать в плей-офф. Николай Заварухин тем не менее умудряется справляться со звездными, но при этом очень ленивыми игроками и держит команду на плаву. Уральцы закончили регулярку в четверке «Востока», что уже говорит о квалифицированности главного тренера.
По ходу сезона клуб выкупил у ЦСКА Даниэля Спронга за 100 миллионов рублей, сделав нападение еще мастеровитее. Но и работяг в составе «Автомобилиста» тоже достаточно. Перспективы команды в розыгрыше Кубка Гагарина напрямую зависят от настроения лидеров. В теории «Автомобилист» может побороться за трофей, если ведущие игроки будут выкладываться в полной мере. В нынешнем виде это непредсказуемый фаворит, который может как внезапно выстрелить, так и отправиться в ранний отпуск уже в первом раунде.
5. ЦСКА
Действующее положение армейцев выглядит обманчивым. Надо понимать, что они крайне неважно начали сезон — Игорь Никитин долгое время не мог донести до подопечных свои специфичные требования, а команда выглядела сборной индивидуалистов. В декабре красно-синие оправились после провального старта и набрали хороший ход, который позволил попасть в топ-4 «Запада».
Но пока реальный потолок возможностей столичной команды оценить сложно. Она сильно зависит от обстоятельств и не имеет в резерве других эффективных победных рецептов, кроме как терпеть и планомерно сдерживать соперника, а без высокой реализации моментов и большинства далеко уехать не может. Система Никитина в ЦСКА смотрится менее острой и интенсивной, чем в «Локомотиве». Как минимум пройти пару раундов на характере москвичам по зубам. Но есть ощущение, что для завоевания Кубка Гагарина Никитину понадобится еще одна попытка в следующем сезоне.
4. «Динамо» Мн
Минчане заслужили место в четверке главных фаворитов долгим и упорным трудом. Дмитрий Квартальнов здорово объединил вокруг себя игроков разного уровня. Главный тренер «зубров» — отличный мотиватор и тактик, который может заставить биться любого легионера. На протяжении нескольких лет отсутствие боеспособности у иностранцев было главной головной болью менеджмента клуба. Сейчас этой проблемы нет — сложно откровенно валять дурака и пижонить, если у тебя за спиной такой требовательный, но при этом очень авторитетный наставник, как Квартальнов.
В нынешнем сезоне «Динамо» вышло на свой пик. Система Квартальнова выстроена окончательно, а забивает белорусская команда чуть ли не больше всех в КХЛ. Минчане имеют в своем распоряжении одну из сильнейших вратарских линий в лиге. В концовке регулярки дуэт Зак Фукале — Василий Демченко играл не слишком уверенно, но и вся команда головой уже находилась в матчах на вылет. В плей-офф динамовские голкиперы выдадут максимум, а отношение к результату у игроков однозначно станет иным.
3. «Авангард»
В любом другом рейтинге омичи могли бы считаться безальтернативным лидером. Но если оценивать систему Ги Буше объективно, то у нее хватает слабых сторон. Примитивный и однообразный стиль канадского тренера порой бывает предельно эффективным в плей-офф, но всегда есть риск встретиться с командой, которая будет сдерживать «ястребов», как «Автомобилист» в текущей регулярке. «Авангард» в случае появления трудностей не факт, что сможет полноценно перестроиться на другой хоккей. Отсутствие гибкости — главный недостаток нынешнего тренерского штаба и всего коллектива в целом.
По качеству состава с «Авангардом» в КХЛ мало кто сравнится. Но даже нехватка прагматизма не видится такой большой головной болью, как посредственная длина скамейки, которая может подвести на поздних стадиях Кубка Гагарина. Впрочем, Буше может играть и в 10 нападающих в случае необходимости. Только команда в таком темпе быстро зайдет в тупик. Как минимум проходить пару раундов омичи обязаны при любом раскладе. Уровень мастерства позволяет сделать это с лихвой. Но в условном финале вряд ли поставим на «Авангард», понимая, что запас прочности «ястребов» сильно ограничен.
2. «Металлург»
Магнитогорцы с солидным отрывом доминировали в регулярке, но считать их беспрекословно главным претендентом на трофей по крайней мере поспешно. В новой сборке команда проводит только первый полноценный сезон. Андрей Разин, как оказалось, здорово коммуницирует со звездами вроде Владимира Ткачева и Сергея Толчинского. В сравнении с прошлым чемпионатом уральцы стали более мастеровитыми — следовательно, выросла и реализация моментов, которая частенько подводила «Металлург» раньше. Нынешний состав подходит под требования Разина и под его скоростной и энергозатратный хоккей.
«Металлург» старается играть с контролем шайбы, забирать инициативу и много созидать, но при этом закрыться тоже может. Победный матч с минским «Динамо» наглядно это показал. В плей-офф у тренерского штаба будет резервный план Б на случай, если силы истекут, а вскрыть оборону соперника так и не получится. Главное, чтобы вратари Илья Набоков и Александр Смолин набрали к кубковым играм оптимальную форму и полностью забыли о нестабильной в своем исполнении регулярке. Проход в финал — выполнимая задача для амбициозных «сталеваров».
1. «Локомотив»
Подопечные Боба Хартли почти наверняка замахнутся на второе чемпионство подряд. Сложно найти в КХЛ настолько же цельную и стабильную команду, как «Локомотив». Радикальной перестройки после ухода Игоря Никитина не случилось, а состав практически не изменился. Канадский тренер лишь подкорректировал детали, которые не соответствовали его игровой философии. Ярославцы стали более раскрепощенными, чего не было при Никитине. «Локомотив» почему-то реже рассматривают в контексте основного фаворита Кубка Гагарина, чем «Авангард» и «Металлург». Но на самом деле за стремительно истекающую регулярку положение железнодорожников в лиге почти не изменилось.
«Локомотив» остался в числе лидеров, а главное — получил свежую кровь в лице обновленного тренерского штаба. В моменте это было необходимо. Игроки не зазнались после прошлогоднего успеха, а продолжили работать. Во многом это заслуга Хартли, который, даже несмотря на свой солидный возраст, по-прежнему голоден до больших побед. Масштабному триумфу ярославцев весной никто не удивится.
Автор: Радмир Сахибгареев