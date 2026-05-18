Почему «Трактор» не взял Квартальнова? Уволит ли «Авангард» Ги Буше? Свежие инсайды КХЛ

1. Финальная серия Кубка Гагарина полностью оправдывает все ожидания — «Локомотив» и «Ак Барс» обмениваются победами, так что все идет к седьмому матчу. А что может быть лучше в плей-офф? Конечно, мы не видим искрометного хоккея от команд большую часть времени, но в финале это нереально, если только вы не в 2014-м и это не «Магнитка» — «Лев». Зато накал борьбы невероятен, а «Ак Барс» в четвертом матче вообще сотворил, кажется, невозможное — выиграл, несмотря на то что соперник забил первым. Когда «Локомотив» открывает счет, вскрыть его оборону крайне сложно, но казанцы заслужили успех.