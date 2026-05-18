Почему «Трактор» не взял Квартальнова? Уволит ли «Авангард» Ги Буше? Свежие инсайды КХЛ

1. Финальная серия Кубка Гагарина полностью оправдывает все ожидания — «Локомотив» и «Ак Барс» обмениваются победами, так что все идет к седьмому матчу. А что может быть лучше в плей-офф? Конечно, мы не видим искрометного хоккея от команд большую часть времени, но в финале это нереально, если только вы не в 2014-м и это не «Магнитка» — «Лев». Зато накал борьбы невероятен, а «Ак Барс» в четвертом матче вообще сотворил, кажется, невозможное — выиграл, несмотря на то что соперник забил первым. Когда «Локомотив» открывает счет, вскрыть его оборону крайне сложно, но казанцы заслужили успех.
2. Разгорается битва и в медийном поле, причем инициаторами становятся сами хоккеисты. Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов сначала назвал соперников актерами, а затем вспомнил, что Алексея Береглазова всю прошлую серию «таскали на жопе». Когда форварда ярославцев Егора Сурина спросили про Сафонова, он вдруг ответил: «А кто это?» Хотя еще в декабре Сурин и Сафонов играли вместе в сборной. На это защитник казанцев Илья Карпухин оставил комментарий: «Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы». Градус противостояния становится все выше, а мы ждем продолжения.
3. Будущее «Лады» в следующем сезоне долго было под вопросом — генеральный спонсор тольяттинцев «Полипласт» переживает не самые простые времена. Но, по информации «СЭ», «Лада» все-таки продолжит играть в КХЛ — хотя был риск и перехода в ВХЛ, и даже пропуска сезона. Окончательно объявить об этом должны только в середине этой недели.
4. Если «Лады» все-таки не будет, в КХЛ останется всего 21 команда, а в Западной конференции — всего 10. Учитывая, что в плей-офф выходят восемь, а интрига теряется задолго до окончания регулярного чемпионата, назрели изменения по структуре. Самый интересный вариант — общая таблица с восемью участниками плей-офф, а, например, команды с седьмого по десятое место сыграют в раунде плей-ин. Впрочем, хочется, чтобы участников, наоборот, становилось только больше.
5. Новым главным тренером «Трактора» стал 63-летний американский специалист Скотт Гордон, который в последнее время работал в юниорской лиге USHL. В НХЛ он тоже был главным тренером, но 15 лет назад. Много лет Гордон провел в АХЛ, где под его руководством на новый уровень вышло много молодых игроков — именно с этим прицелом его и подписали в Челябинск. По моей информации, зарплата Гордона составит около 45 миллионов рублей в год — довольно бюджетный вариант для «Трактора», где не были готовы платить большие деньги тренеру.
6. Несмотря на то что руководство «Трактора» заявило о сохранении прежнего бюджета, в клубе все-таки введут политику серьезной экономии. Две пятерки будут собраны из легионеров и опытных игроков вроде Григория Дронова и Михаила Григоренко, у которых действующие контракты на следующий сезон. А нижние пятерки рассчитывают собрать из местных воспитанников и молодых игроков. Защитники Юсупов, Федосеев, нападающие Низамеев, Рыкманов, Горюнов-Рольгизер, Агламзянов получали шансы и в этом сезоне и выглядели неплохо. Вот только странно, что для развития российской молодежи пригласили тренера, который совсем не знаком с местными реалиями.
7. Одним из кандидатов на пост главного тренера «Трактора» был Дмитрий Квартальнов, но от него отказались из-за высоких финансовых запросов. И сейчас существует большая вероятность, что самый побеждающий тренер в истории лиги пропустит следующий сезон. По крайней мере его начало. В минском «Динамо» на протяжении всей работы Квартальнова не было единства в руководстве: кто-то был в восторге от работы тренера, а вот среди менеджеров клуба считалось, что успехи команды — заслуга качественного подбора игроков.
8. Сейчас Квартальнов готов остаться в Минске, но при этом выдвинул ряд требований, которые могут оказаться не по нраву руководству. Большие вопросы есть и по составу «Динамо» на следующий сезон. Да, продлили контракт с канадским нападающим Алексом Лиможем, но уехал за океан не только центрфорвард первой тройки Виталий Пинчук, а еще и Егор Бориков. Может покинуть Минск и форвард Вадим Мороз — у него есть вариант продолжения карьеры в «Юте», при этом существует вероятность офершита со стороны топ-клубов КХЛ.
9. «Авангарду» не хватило нескольких секунд, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина. Несмотря на всю драму, формально омичи не выполнили задачу, а, следовательно, за этим могли последовать большие перемены. Но, по информации «СЭ», серьезных изменений в «Авангарде» не последует — канадский тренер Ги Буше продолжит работу по контракту, который действует до конца следующего сезона. Сохранится и значительная часть основного состава, а усилением продолжит заниматься генеральный менеджер Алексей Сопин.
10. По обмену Кирилла Пилипенко перед дедлайном из «Северстали» в «Авангард» изначально были большие сомнения — по стилю креативный нападающий не совсем подходил под вертикальный хоккей Буше. Опасения в итоге подтвердились — Пилипенко быстро осел в запасе, а в плей-офф провел всего четыре матча с минимальным игровым временем. Очевидно, что в «Авангарде» Кирилл не останется — к нему есть серьезный интерес со стороны «Нефтехимика», «Амура» и «Сибири».
11. Одним из новичков «Авангарда» в межсезонье должен стать защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук. А вот нападающий Денис Гурьянов решил остаться в ЦСКА, подписав новый трехлетний контракт. При этом за три сезона в армейском клубе оклад Гурьянова суммарно составит 105 миллионов рублей (с раскладкой по сезонам 30−35−40). «Авангард» в то же время был готов дать нападающему 80 миллионов в год. Мотивация Гурьянова — загадка, об истинных причинах его решения можно только размышлять. Впрочем, в ЦСКА использовали разрешенную со следующего сезона лазейку в 50 миллионов на рекламные контракты. Сколько из них достанется Гурьянову — вопрос. Но теперь мы знаем, кто медийное лицо ЦСКА.
12. Одного статусного новичка ЦСКА уже подписал — трехлетний контракт с армейцами согласовал нападающий Марат Хайруллин. По информации «СЭ», еще одним новичком ЦСКА должен стать Дерек Барак, который минувший сезон провел в «Металлурге». В армейском клубе хотят восстановить связку Барака с Дмитрием Бучельниковым, которая зажигала в «Витязе». Но сам американский нападающий при этом не принял решения и ждет предложения из Магнитогорска.
13. Московское «Динамо» только начинает формировать состав на следующий сезон — пока непонятно, кто будет спортивным директором команды и станет приглашать хоккеистов. Но на данный момент с этим справляется нынешнее руководство при помощи главного тренера Леонида Тамбиева. Первым новичком бело-голубых должен стать канадский нападающий Ник Меркли, который провел минувший сезон в «Шанхае» с отличной статистикой — забить 24 гола дорогого стоит. Праворукий техничный крайний нападающий под большинство — уж не прямая ли это замена Никите Гусеву?
14. Покинуть «Динамо» может не только Гусев, который становится неограниченно свободным агентом, но и вратарь Максим Моторыгин, а также нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Оба вполне могут уехать за океан, но Моторыгин при этом вполне может получить офершит от клуба, который испытывает проблемы во вратарской линии. И тут напрашивается вариант с «Металлургом», который после отъезда Ильи Набокова в НХЛ остался с одним Александром Смолиным. Прошлое межсезонье показало, что подписывать североамериканца из АХЛ слишком рискованно, так что вариант на внутреннем рынке может стать более предпочтительным.
15. Позиция центрфорварда — самая дефицитная на рынке, менеджеры с трудом находят игроков на нее даже в Северной Америке. А уж качественные российские центры вообще наперечет. Так что «Автомобилист» можно только поздравить с подписанием Александра Кадейкина, который стабильно держит высокий уровень. Да и 60 миллионов рублей в год — вполне адекватная зарплата для опытного хоккеиста. Учитывая, что Стефан Да Коста должен покинуть уральцев, трансфер для клуба очень важный.
16. Американский нападающий Кевин Лабанк был одним из лакомых кусочков для клубов КХЛ прошлым летом, и подписание «Шанхая» казалось большой победой китайского клуба. Вот только ждали от Лабанка куда большего, чем он показал. Сейчас он снова выходит на рынок свободных агентов, и его предлагают многим клубам. Но, например, в «Салавате Юлаеве» уже отказались от варианта с его подписанием. Впрочем, варианты у Лабанка в любом случае будут — если правильно использовать мастеровитого игрока, пользу он принесет.
17. Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов еще по ходу нынешнего сезона утратил свои полномочия по комплектованию состава — выправлением ситуации занимался гендиректор клуба Лев Крутохвостов. Меркулова при этом из клуба никто не убирал, у него действующий контракт, но по факту его обязанности в ближайшее время начнет исполнять Игорь Варицкий. В «Шанхае» у него не слишком получилось, но там было много посторонних факторов, включая требования главного тренера Жерара Галлана. В «Сибири» же он формально получит должность ассистента генерального менеджера, но при этом фактически будет комплектовать состав.
18. Даниила Сероуха многие помнят по легендарному пента-трику — он стал всего вторым игроком в лиге после Алексея Морозова, который в одном матче отметился пятью голами. Но Сероух и в целом прогрессировал от сезона к сезону — уровень «Сочи» он все же перерос. И когда нападающий наконец достиг возраста, когда может выйти на рынок свободных агентов, принял решение покинуть клуб. Борьбу за Сероуха выиграло «Торпедо», где праворукий нападающий наверняка впервые сыграет в плей-офф.
19. Еще одним новичком нижегородцев должен стать американский центр Майк Веккьоне, который провел отличный первый сезон в КХЛ за «Барыс». Переговоры с игроком вело минское «Динамо», где видели в нем замену Пинчуку, но в итоге борьбу за американца выиграло «Торпедо». Его зарплата в нижегородском клубе составит около 40 миллионов рублей в год.
20. Защитник «Нефтехимика» Артем Сериков с каждым сезоном забирает все более важную роль в команде. Неудивительно, что к нему есть интерес со стороны других клубов. При этом сам хоккеист, который вырос в Подмосковье, не против переехать ближе к столичному региону. Интерес к нему есть из «Торпедо» и московского «Динамо». Контракт Серикова, по которому он зарабатывает 22 миллиона рублей в год, действует до конца следующего сезона. Пока к новому соглашению игрок и клуб не пришли, что вполне может привести к конфликтной ситуации. Впрочем, до старта межсезонья время еще есть.
21. Активным на рынке должен быть СКА, где готовы тратиться на интересующих Игоря Ларионова хоккеистов. Например, армейцы очень рассчитывают на приобретение нападающего Василия Атанасова у «Торпедо» и готовы платить серьезную компенсацию. Но тот ли это хоккеист, который поможет СКА выйти на новый уровень? Например, покинувший команду Хайруллин был полезен при любых игровых ситуациях — не важно, в большинстве или меньшинстве. Универсальных хоккеистов в СКА становится все меньше, а вот технарей будет с избытком — баланса в такой ситуации не наблюдается.
22. Еще один известный игрок, который может оказаться в СКА, — нападающий Иван Морозов. Вот только «Спартак» почти всегда в обменах выигрывает, а значит, армейцам придется раскошелиться либо серьезной компенсацией, либо качественными игроками. А скорее всего, и тем и другим. По информации «СЭ», красно-белые запрашивают в качестве части компенсации молодого нападающего Матвея Короткого, который уже в этом сезоне стал лидером СКА. Хотя кажется, что уже сейчас Короткий ничем не уступает Морозову.
23. За океаном пишут, что нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин может пропустить из-за травмы начало следующего сезона. При этом его контракт с клубом заканчивается. Так что есть сомнения, что ему дадут больше миллиона в год — статистика Гребенкина не впечатляет. При этом его крайне редко ставят в состав выше четвертой тройки. Кажется, Никите пора возвращаться в Магнитогорск и получить хороший контракт. Как клубу, так и лиге нужен яркий и харизматичный хоккеист, который станет звездой.
Артур Хайруллин