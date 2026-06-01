15 топ-трансферов, которые мы ждем 1 июня. В КХЛ откроется рынок свободных агентов

1 июня в КХЛ откроется рынок свободных агентов. Хотя официально переговоры с игроками других клубов до этой даты запрещены, многие контракты и сделки уже давно согласованы. «СЭ» сообщал о большинстве ожидаемых трансферов — самое время напомнить о 15 главных сделках, которые должны состояться в первых числах июня.
1. Самую активную деятельность на трансферном рынке ведет СКА. Нападающий Данил Аймурзин подписал новый контракт с «Северсталью» на два сезона с зарплатой в 75 миллионов рублей в год, но в череповецком клубе не останется — СКА выкупит его за 100 миллионов и добавит двух молодых игроков — защитника Гусева и нападающего Графа. После ухода Михаила Воробьева Игорь Ларионов решил заполнить вакансию первого центрфорварда Аймурзиным, который подходит под его видение хоккея. Вот только выше первого раунда в плей-офф Данил еще не играл, и пока непонятно, как он справится с переходом в топ-клуб, где совсем другие ожидания, чем в «Северстали».
2. Еще одним новичком СКА должен стать нападающий Василий Атанасов, который хорошо знаком Ларионову по работе в «Торпедо». Не покидает ощущение, что компенсация за Атанасова чересчур большая — помимо денег, в Нижний Новгород отправится нападающий Матвей Поляков, который вошел в тройку лучших новичков сезона по версии КХЛ. Поляков — один из самых быстрых игроков лиги и прекрасно провел дебютный сезон, закрепившись в топ-6 нападения СКА. Вряд ли он чем-то уступает Атанасову. Но в СКА решили по-другому.
3. Серьезную компенсацию СКА заплатит и «Трактору» — за нападающего Василия Глотова, у которого еще год действующего контракта. По информации «СЭ», ее размер составит около 120 миллионов рублей. Наиболее успешен Глотов был именно в СКА, играя у Романа Ротенберга, но за полгода до появления в клубе Ларионова был обменян в «Трактор». Сейчас форвард должен добавить команде универсальности — в СКА собирается много «свободных художников», кому-то надо уметь обороняться.
4. Максим Летунов вернулся в Россию из Северной Америки четыре года назад и играл за «Торпедо» на стабильно высоком уровне. Сезон-2023/24 стал для него лучшим — он забросил 25 шайб. Минувший получился самым слабым с точки зрения результативности (28 очков в регулярке), но это никак не сказалось на рыночном спросе. Борьбу за Максима выиграло московское «Динамо», где он будет зарабатывать 65 миллионов рублей в год. Позиция центрфорварда — самая дефицитная в российском хоккее, так что в таком ценнике ничего удивительного нет.
5. На фоне контракта Летунова подписание в «Торпедо» Михаила Воробьева за 55 миллионов рублей в год выглядит настоящим успехом. Да, ему предстоит операция, но «Торпедо» берет на себя этот риск, и он должен оправдаться. Минувший сезон Воробьева в СКА оставил смешанные впечатления, но нужно учитывать, что в плей-офф он уже играл с травмой. Центрфорвардов такого уровня в КХЛ мало, так что нижегородцы провернули классный трансфер.
6. Еще один игрок, который наверняка покинет «Торпедо», — нападающий Владислав Фирстов. Он становится ограниченно свободным агентом, и, по информации «СЭ», оффершит Фирстову готовит «Локомотив». В минувшем сезоне зарплата форварда составляла 30 миллионов в год — насколько мне известно, в Ярославле готовы повысить ее примерно в два раза. В «Торпедо» в последние годы никогда не было большого разрыва по доходам между игроками, так что вряд ли стоит ожидать того, что нижегородцы будут повторять предложение. Сумма компенсации в таком случае составит порядка 90 миллионов.
7. От канадского защитника Джордана Гросса в «Тракторе» ожидали многого — как минимум того уровня, что он показал год назад в минском «Динамо». Но Гросс сыграл слабее своих возможностей, так что предложения нового контракта в Челябинске не получил. Впрочем, класс канадца особых сомнений не вызывает, поэтому работу в КХЛ он нашел быстро. Контракт с Гроссом подпишет «Автомобилист», а еще одним новичком в обороне станет игравший в АХЛ канадец Кэйл Клэг.
8. Усиливают екатеринбуржцы не только защиту. Покинули «Автомобилист» центрфорварды Да Коста и Бывальцев, а одним из тех, кто их заменит, станет опытный Александр Кадейкин. По информации «СЭ», он подпишет двухлетний контракт с зарплатой в 60 миллионов рублей в год. Пожалуй, пока этот трансфер можно назвать главной удачей екатеринбуржцев при новом главном тренере Алексее Кудашове. Кадейкин никогда не падает ниже определенного уровня и должен добавить команде баланса.
9. А вот от Джошуа Ливо в «Тракторе» явно ждали большего, чего не скрывали и руководители клуба после сезона. Впрочем, статистике канадского нападающего все равно могут позавидовать большинство игроков лиги — в регулярном чемпионате Ливо набрал 65 очков в 62 матчах. По информации «СЭ», игрок подпишет контракт с «Авангардом» на те же деньги, что и в «Тракторе», — 70 миллионов в год. Впрочем, торопиться с его объявлением в Омске не будут — часть зарплаты Ливо будет выплачена в качестве рекламного контракта, а на то, чтобы найти спонсоров, нужно время.
10. В «Авангарде» у Кирилла Пилипенко ожидаемо ничего не получилось — креативный нападающий откровенно не подходил под игровой стиль Ги Буше. Творец с полной свободой действий — такой хоккеист скорее нужен средней команде, чтобы сделать ее сильнее и помочь попасть в плей-офф. Так что «Амур» в случае с Пилипенко — идеальный выбор. Интересовались игроком «Нефтехимик» и «Сибирь», но с предложением хабаровчан на 65 миллионов в год они конкурировать не могли.
11. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин несколько лет работал в московском «Динамо» и уже успел перевезти в Омск из бывшего клуба Дмитрия Рашевского. Пополнится список экс-динамовцев в «Авангарде» и в это межсезонье — по моей информации, контракт с омичами подпишут защитник Кирилл Адамчук и нападающий Артем Ильенко. «Авангард» продолжает обрастать мышцами и должен стать еще габаритнее в новом сезоне.
12. Нападающий Ник Меркли стал лучшим бомбардиром «Шанхая» в минувшем сезоне, но продолжит менять клубы в КХЛ. Канадский форвард успел поиграть за минское «Динамо» и «Автомобилист», а в новом сезоне станет игроком московского «Динамо». Праворукий Меркли — очевидная замена Никите Гусеву, так что наверняка мы увидим его в тройке с Джорданом Уилом и Диланом Сикьюрой.
13. Роберт Хэмилтон — не самый заметный защитник на льду, но в минском «Динамо» он был важной фигурой. А его показатель «плюс-минус» (+32) действительно впечатляет. Хэмилтон — надежный защитник, который умеет играть по заданию, так что для Игоря Никитина должен стать ключевым игроком. По информации «СЭ», канадец подпишет контракт именно с ЦСКА.
14. Еще одним новичком армейцев должен стать нападающий Марат Хайруллин, который подпишет контракт на три года. В нем был заинтересован лично Никитин, но ЦСКА пришлось постараться, чтобы выиграть борьбу за Хайруллина на рынке — например, «Локомотив» предлагал форварду 90 миллионов в год. Хайруллин — один из лучших двусторонних нападающих лиги, умеет играть в меньшинстве и большинстве, так что должен становиться одним из системообразующих игроков армейцев.
15. Нападающий Ярослав Лихачев провел отличный сезон за «Амур» на правах аренды — логично, что для хабаровчан выкуп игрока был приоритетной целью. По информации «СЭ», «Амуру» удалось договориться с «Локомотивом» о приобретении Лихачева — сумма компенсации составит около 50 миллионов рублей. Не так уж и дорого для игрока, который может стать лицом клуба на долгие годы.
Артур Хайруллин