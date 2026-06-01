15 топ-трансферов, которые мы ждем 1 июня. В КХЛ откроется рынок свободных агентов

1. Самую активную деятельность на трансферном рынке ведет СКА. Нападающий Данил Аймурзин подписал новый контракт с «Северсталью» на два сезона с зарплатой в 75 миллионов рублей в год, но в череповецком клубе не останется — СКА выкупит его за 100 миллионов и добавит двух молодых игроков — защитника Гусева и нападающего Графа. После ухода Михаила Воробьева Игорь Ларионов решил заполнить вакансию первого центрфорварда Аймурзиным, который подходит под его видение хоккея. Вот только выше первого раунда в плей-офф Данил еще не играл, и пока непонятно, как он справится с переходом в топ-клуб, где совсем другие ожидания, чем в «Северстали».