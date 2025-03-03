Губернатор Красноярского края назвал Сайтиева символом упорства

«С нами останется его наследие. В Красноярске проводится Международный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. В сентябре 2024 года именно на этих соревнованиях мы виделись с Бувайсаром Хамидовичем в последний раз, говорили о развитии этого вида спорта в крае, о планах на будущее. Турнир обязательно останется и станет турниром его памяти», — написал Котюков.