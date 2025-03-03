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Губернатор Красноярского края назвал Сайтиева символом упорства

Глава Красноярского края Котюков назвал Сайтиева символом преданности делу.

Источник: Спорт РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, он назвал Сайтиева символом упорства и безграничной преданности своему делу.

«Выражаю искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Бувайсара Сайтиева. Ушел из жизни человек, чье имя навсегда вписано в историю не только российского, но и мирового спорта. Вся жизнь Бувайсара Хамидовича тесно связана с нашим краем. В Красноярске он тренировался под руководством великого тренера Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. В Сибири раскрыл свой талант и постоянно сюда возвращался», — написал Котюков.

Губернатор края добавил, что Сайтиев был не просто спортсменом, но и символом упорства и безграничной преданности своему делу, а его победы вдохновляли миллионы людей.

«С нами останется его наследие. В Красноярске проводится Международный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. В сентябре 2024 года именно на этих соревнованиях мы виделись с Бувайсаром Хамидовичем в последний раз, говорили о развитии этого вида спорта в крае, о планах на будущее. Турнир обязательно останется и станет турниром его памяти», — написал Котюков.

О смерти Сайтиева в возрасте 49 лет в воскресенье РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Сайтиев был одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. Он выигрывал золотые медали на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008). Также на его счету по шесть золотых медалей чемпионатов мира и Европы.