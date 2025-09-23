Тяга штанги в наклоне: как прокачать спину и не навредить себе

По словам специалиста, тяга штанги в наклоне — базовое движение, полезное большинству спортсменов при отсутствии травм поясницы. Оптимальная частота выполнения — около одного раза в неделю. Нагрузку лучше распределять и не делать все варианты тяг за одну тренировку. Если появляется дискомфорт в пояснице, стоит снизить вес или сделать паузу на 7−10 дней.