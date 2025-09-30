Программа тренировок в зале: как быстро увидеть результат и не бросить спорт

Даже если вы хорошо размялись, травму можно получить из-за неправильной техники. Если не уверены в своих навыках и не знаете, как выполнять упражнение «из интернета», обратитесь к тренеру за советом. А в отражении зеркала можно самостоятельно следить за своей техникой, чтобы вовремя ее корректировать. Помните, что лучше выполнить меньше повторов, но с правильной техникой.