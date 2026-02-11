Как убрать объемы без кардио: 4 привычки для подтянутого и красивого тела

Бег и интенсивные тренировки долго считались главным способом уменьшить объемы тела. Но форма силуэта зависит не только от интенсивности тренировки. Силовые упражнения помогают подтянуть мышцы и сделать контуры тела более четкими, питание влияет на общий баланс энергии, а сон и уровень стресса напрямую связаны с тем, как организм расходует ресурсы. Поэтому уменьшение объемов часто становится результатом нескольких привычек, которые работают вместе. Разбираемся, какие из них дают заметный эффект без кардионагрузок.