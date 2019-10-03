«ПСЖ» обязал Неймара выучить французский

Нападающий «ПСЖ» Неймар выучит французский язык. Такое условие бразильцу поставил спортивный директор клуба Леонардо. «С этого момента все общение в клубе будет на французском. Кто его не понимает, занимайтесь с преподавателем», — заявил Леонардо.

До этого Неймар за два года не проявлял интереса к французскому языку. Отметим, что с партнёром по атаке Килианом Мбаппе бразилец общался по-испански.



Этим летом бразилец хотел покинуть «ПСЖ», но его переход в «Барселону» в итоге не состоялся. При этом футболист требует от каталонцев выплаты бонуса в 26 млн евро.



Андрей Санталов