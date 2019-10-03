«ПСЖ» обязал Неймара выучить французский
Ранее бразилец считал, что языка футбола достаточно.
Ранее бразилец считал, что языка футбола достаточно.
Нападающий «ПСЖ» Неймар выучит французский язык. Такое условие бразильцу поставил спортивный директор клуба Леонардо.
«С этого момента все общение в клубе будет на французском. Кто его не понимает, занимайтесь с преподавателем», — заявил Леонардо.
До этого Неймар за два года не проявлял интереса к французскому языку. Отметим, что с партнёром по атаке Килианом Мбаппе бразилец общался
Этим летом бразилец хотел покинуть «ПСЖ», но его переход в «Барселону» в итоге не состоялся. При этом футболист требует от каталонцев выплаты бонуса в 26 млн евро.
Андрей Санталов