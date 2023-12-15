Гол и передача Чинахова помогли «Коламбусу» победить «Торонто»
«Коламбус» на выезде одержал победу над «Торонто» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После двух периодов хоккеисты «Коламбуса» уверенно вели в счете 5:0, но в заключительном игровом отрезке растеряли все свое преимущество. В концовке основного времени матча «Торонто» снял вратаря и за 30 секунд сумел забросить две шайбы, переведя игру в овертайм. Обе шайбы на свой счет записал нападающий Остон Мэттьюс, благодаря чему он смог выйти на первое место в списке лучших снайперов лиги.
В овертайме победу «Коламбусу» принес точный бросок Кента Джонсона. Это первый случай в истории лиги, когда команда сумела одержать победу, упустив при этом преимущество в пять шайб в третьем периоде.
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. 22-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Чинахов продлил свою голевую серию до трех игр и повторил свой личный рекорд по голам за сезон. На его счету 11 (7+4) набранных в 20 матчах.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов записал в актив две результативные передачи. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 из 35 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне пропустил шесть шайб.
«Коламбус» остается на предпоследнем, 15-м место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «жакеты» проведут в воскресенье, 17 декабря, дома против «Нью-Джерси».
«Каролина» на выезде обыграла «Детройт» (2:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.
«Миннесота» дома одержала победу над «Калгари» (3:2 Б). Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович продлил свою результативную серию до пяти матчей, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков и не сумел реализовать свой бросок в послематчевой серии буллитов.
«Сент-Луис» в первом матче после смены главного тренера дома обыграл «Оттаву» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.
«Ванкувер» дома разгромил «Флориду» (4:0). Счет в матче открыл нападающий Андрей Кузьменко. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 13 из 17 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.