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Ванкувер
Флорида
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06:00
Сиэтл
Чикаго
71
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
47
04:00
Миннесота
Калгари
Б
32
04:00
Сент-Луис
Оттава
42
03:30
Детройт
Каролина
12
03:00
Торонто
Коламбус
ОТ
56
03:00
Филадельфия
Вашингтон
Б
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и передача Чинахова помогли «Коламбусу» победить «Торонто»

«Коламбус» на выезде одержал победу над «Торонто» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 10, 15.12.2023, 3:00

Торонто5Коламбус6ОТ

После двух периодов хоккеисты «Коламбуса» уверенно вели в счете 5:0, но в заключительном игровом отрезке растеряли все свое преимущество. В концовке основного времени матча «Торонто» снял вратаря и за 30 секунд сумел забросить две шайбы, переведя игру в овертайм. Обе шайбы на свой счет записал нападающий Остон Мэттьюс, благодаря чему он смог выйти на первое место в списке лучших снайперов лиги.

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В овертайме победу «Коламбусу» принес точный бросок Кента Джонсона. Это первый случай в истории лиги, когда команда сумела одержать победу, упустив при этом преимущество в пять шайб в третьем периоде.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. 22-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Чинахов продлил свою голевую серию до трех игр и повторил свой личный рекорд по голам за сезон. На его счету 11 (7+4) набранных в 20 матчах.

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Защитник «Коламбуса» Иван Проворов записал в актив две результативные передачи. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 из 35 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне пропустил шесть шайб.

«Коламбус» остается на предпоследнем, 15-м место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «жакеты» проведут в воскресенье, 17 декабря, дома против «Нью-Джерси».

Другие результаты игрового дня

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 10, 15.12.2023, 3:30

Детройт1Каролина2

«Каролина» на выезде обыграла «Детройт» (2:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.

«Миннесота» дома одержала победу над «Калгари» (3:2 Б). Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович продлил свою результативную серию до пяти матчей, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков и не сумел реализовать свой бросок в послематчевой серии буллитов.

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«Сент-Луис» в первом матче после смены главного тренера дома обыграл «Оттаву» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

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«Ванкувер» дома разгромил «Флориду» (4:0). Счет в матче открыл нападающий Андрей Кузьменко. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 13 из 17 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

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3:2Б
1:0, 0:1, 1:1, 0:0
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