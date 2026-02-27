Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
П1
2.38
X
3.15
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
П1
2.30
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
П1
1.56
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
П1
2.25
X
3.01
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
П1
2.37
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
П1
4.20
X
3.70
П2
1.84
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90

ПСЖ Сафонова сыграет с «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов

«Будё-Глимт», в котором выступает российский голкипер Никита Хайкин, за выход в ¼ финала поспорит со «Спортингом», «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

Источник: UEFA

Состоялась жеребьевка ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Челси» (Англия)
  • «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания)
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Спортинг» (Португалия)
  • «Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия)
  • «Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия)
  • «Атлетико» (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия)
  • «Байер» (Германия) — «Арсенал» (Англия).

За ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов, за «Будё-Глимт» — голкипер Никита Хайкин. Норвежский клуб в стыках сенсационно выбил итальянский «Интер».

Игры ⅛ финала состоятся 10 и 11 марта, а ответные матчи запланированы на 17 и 18 марта.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году французский клуб в финале обыграл «Интер» (5:0).