Выход ЮАР в плей-офф, возвращение Неймара и Очоа, чудо-гол Изидора: главное за ночь 25 июня на ЧМ-2026

После этого команда немного сбавила обороты, пришло время для главного события вечера: на поле под громкие овации появился восстановившийся после травмы Неймар. Лучший бомбардир в истории Бразилии не выступал за национальную команду с 2023 года. В своем первом матче после возвращения он успел нанести лишь один удар по воротам. Однако возможности отличиться у нападающего еще наверняка появятся — его сборная вышла в плей-офф с первого места.