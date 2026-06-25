Выход ЮАР в плей-офф, возвращение Неймара и Очоа, чудо-гол Изидора: главное за ночь 25 июня на ЧМ-2026

Групповой этап на чемпионате мира — 2026 подходит к концу, а игровые дни становятся невероятно насыщенными. В ночь с 24 на 25 июня прошли сразу шесть матчей, по итогам которых определилось положение команд в квартетах A, B и C. Сборная Мексики приговорила Чехию (3:0), ЮАР одержала сенсационную победу над Южной Кореей (1:0), Марокко выиграло у Гаити (4:2), Бразилия разгромила Шотландию (3:0), Швейцария справилась с Канадой (2:1), а Босния и Герцеговина отправила домой Катар (3:1).
Много интересного происходило и вне поля: Джанни Инфантино заявил, что паузы на водопой не приносят ФИФА денег, шаман из Ганы снял порчу с Харри Кейна, а Станислав Черчесов восхитился работой Дика Адвоката.
Чехия не создала проблем, в конце мексиканцы даже выпустили Очоа
Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала, Чехии предстояло решить крайне сложную задачу — вскрыть самую надежную оборону чемпионата мира. В первых двух турах в группе A мексиканцы обыграли ЮАР (2:0) и Южную Корею (1:0), сохранив свои ворота в неприкосновенности. Спойлер: европейцы тоже не смогли отличиться.
Первый тайм прошел в равной борьбе, по-настоящему опасных моментов команды почти не создали. Но после перерыва хозяева турнира прибавили и трижды поразили ворота соперника: забили Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Альваро Фидальго.
Под занавес встречи произошло еще одно радостное событие для мексиканских болельщиков: на поле впервые на этом чемпионате мира вышел легендарный вратарь Гильермо Очоа. Для 40-летнего голкипера это уже шестое мировое первенство в карьере. Он получил заслуженные овации и отыграл почти 20 минут.
Чехи так и не смогли ничего создать в атаке. Команда Мирослава Коубека покидает турнир.
ЮАР вышла в плей-офф со второго места — на Канаду
После ничьей с Чехией (1:1) во втором туре южноафриканцы решили ухватиться за возможность гарантированно выйти в плей-офф. Чтобы занять вторую строчку, нужно было побеждать мастеровитую, но не самую надежную сборную Южной Кореи.
Команда из азиатской республики активнее провела стартовый отрезок и больше владела мячом, однако постепенно инициатива перешла к ЮАР. Коллектив Уго Броса прибавил, взяв под контроль игру на чужой половине поля, и чаще бил по воротам. И во втором тайме смог забить: отличился нападающий Тапело Масеко. Затем африканцы отдали владение и до финального свистка старались надежно отрабатывать в обороне.
Минимальная победа и заветное второе место в группе для африканской сборной — теперь она сыграет с Канадой в плей-офф. Южнокорейцы же сенсационно остались на третьей позиции и сохраняют шансы на выход в следующий раунд через рейтинг лучших третьих команд.
Сборная Гаити создала проблемы марокканцам, а Изидор забил чудо-гол
Особой интриги в матче группы C между Марокко и Гаити не было. Островитяне потеряли шансы на выход в плей-офф после двух поражений, а африканцы чувствовали себя достаточно комфортно, отобрав очки у Бразилии (1:1) и минимально обыграв Шотландию (1:0). Однако на радость болельщикам игроки решили выдать шоу с ярким открытым футболом.
И началось все с неожиданного быстрого гола Гаити: уже на 10-й минуте Ленни Жозеф пяткой замкнул прострел с фланга, и после рикошета мяч оказался в сетке. Африканцы бросились отыгрываться, создали несколько супермоментов и на 39-й минуте сравняли счет усилиями Ашрафа Хакими. Но гаитяне мгновенно ответили — мощнейшим ударом в девятку отличился экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор.
В добавленное к первому тайму время марокканец Исмаэль Сайбари восстановил равновесие в счете (он забивает уже в третьем матче подряд), и команды ушли на перерыв при 2:2.
Во второй половине темп игры снизился. Гаитяне постарались удержать ничью и заработать первое очко на ЧМ в истории, но не смогли. В концовке Суфьян Рахими и Джасим Ясин по разу огорчили карибскую команду — 4:2.
Дубль Винисиуса и возвращение Неймара
В параллельном матче Бразилия намеревалась одержать вторую победу подряд и занять первое место в группе. Тактика шотландцев на эту встречу тоже была понятна: они старались пропустить как можно меньше, поэтому со стартового свистка сели в оборону. Однако план провалился уже на седьмой минуте: европейцы ошиблись при коротком розыгрыше от ворот, пентакампеоны успешно запрессинговали, и Винисиус Жуниор открыл счет.
Под занавес первого тайма давление Бразилии вновь принесло результат: Бруну Гимарайнс навесил на вингера «Реала» — тот не промахнулся и оформил дубль. На 60-й минуте южноамериканцы довели счет до разгромного, отличился Матеус Кунья — 3:0.
После этого команда немного сбавила обороты, пришло время для главного события вечера: на поле под громкие овации появился восстановившийся после травмы Неймар. Лучший бомбардир в истории Бразилии не выступал за национальную команду с 2023 года. В своем первом матче после возвращения он успел нанести лишь один удар по воротам. Однако возможности отличиться у нападающего еще наверняка появятся — его сборная вышла в плей-офф с первого места.
Без договорной ничьей
И Канада, и Швейцария уже после второго тура с большой долей вероятности решили все вопросы о выходе в плей-офф из группы B. Команды в очном матче могли сыграть вничью, чтобы не следить за результатом параллельной игры между Боснией и Герцеговиной и Катаром.
Долгое время складывалось впечатление, что ровно так и произойдет. Но в первой же атаке во втором тайме швейцарцы усилиями Рубена Варгаса вышли вперед. Вскоре Жоан Манзамби удвоил преимущество.
Однако хозяева турнира не планировали сдаваться и отыграли один мяч благодаря Дэвиду Промису, вышедшему со скамейки. Было еще несколько шансов в концовке, но матч так и закончился победой Швейцарии (2:1). Подопечные Мурата Якина вышли из группы с первого места, а канадцы — со второго.
Катар оказался слишком слаб, а Алайбегович вошел в историю
Хозяева прошлого чемпионата мира, несмотря на разгром во втором туре от Канады (0:6), еще имели шансы на выход в плей-офф. Для этого непременно нужно было обыгрывать Боснию и Герцеговину.
Однако 18-летний Керим Алайбегович на 29-й минуте заставил катарцев забыть об этой возможности. К слову, он вошел в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ, обойдя Ламина Ямаля и Лионеля Месси.
Вскоре в ворота Катара влетел мяч от своего же игрока: неудачником оказался Султан Аль-Браке. В этот момент все могло дойти до разгрома, как и в предыдущей встрече, но вскоре Хасан Аль-Хайдос сократил отставание своей команды.
На большее катарцы не были способны. В самой концовке Эрмин Махмич забил еще один гол и установил окончательный счет — 3:1.
Катар занял четвертое место в группе. А Босния и Герцеговина имеет хорошие шансы на выход в плей-офф с третьей строчки, набрав четыре балла.
Паузы на водопой не приносят ФИФА деньги?
Перерывы, которые проходят в середине каждого из таймов и длятся по три минуты, вызывают раздражение и у болельщиков, и у тренеров.
Многие увидели в этом правиле «руку ФИФА», ведь организация теперь может зарабатывать дополнительные деньги благодаря увеличению рекламных слотов. Однако Джанни Инфантино утверждает, что это не так.
«У ФИФА нет дополнительного дохода, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Для нас это не финансовый вопрос, а чисто спортивный», — цитирует главу ФИФА сайт организации.
С Кейна сняли проклятие
Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам перед матчем своей сборной с Англией публично заявил, что наложил проклятие на форварда Харри Кейна. В итоге нападающий упустил верный голевой шанс, а матч завершился вничью (0:0). После встречи колдун разрешил ему забивать.
«Я самый могущественный шаман в мире. Теперь освобожу Кейна, чтобы он мог отличиться в следующем матче сборной Англии. Пусть не обижается», — приводит слова Бонсама Daily Star.
Почему не удалили Беллингема?
В том же матче с Ганой (0:0) в скандал угодил полузащитник англичан Джуд Беллингем. На 38-й минуте он о чем-то беседовал с игроком ганцев Джорданом Айю и прикрыл рот лицом, что, согласно новым правилам, должно наказываться красной карточкой.
Аналогичное удаление по ходу турнира уже получил футболист Парагвая Мигель Альмирон в игре с Турцией (1:0). Тем не менее к Джуду не применили никаких санкций.
В Федерации футбола Парагвая недовольны.
«Правило должно применяться ко всем командам одинаково, иначе оно теряет авторитет», — цитирует AS слова источника из организации.
«Адвокат вызывает у меня восхищение»
Экс-тренер сборной России, а ныне наставник «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке «СЭ» поделился своим мнением о работе и роли специалистов на таком скоротечном турнире. Особенно он выделил 78-летнего Дика Адвоката, возглавляющего Кюрасао.
«Если чемпионат мира действительно последний его турнир, то нужно завершить его на хорошей ноте. Хотя уже можно сказать, что результат работы Адвоката вызывает у меня восхищение. Он делает вещи, которые мало кому под силу», — заявил Станислав Саламович.
Что смотрим дальше?
Третий тур уже в самом разгаре. Вечером 25 июня и ночью 26 июня смотрим сразу шесть встреч:
Авторы: Максим Клементьев, Максим Слекишин