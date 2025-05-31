Где окажутся Радулов и Кузнецов? Кто поедет за Никитиным в ЦСКА? Главные интриги открытия рынка свободных агентов

Еще по ходу финальной серии с «Трактором» мы сообщали о том, что в следующем сезоне ветеран готов перебраться в СКА. Правда, Радулов после чемпионства с «Локомотивом» заявил, что хотел бы остаться в Ярославле. Поверить в переезд Александра в Санкт-Петербург несложно — Роман Ротенберг привычно падок на то, что блестит. Но для начала тренеру армейцев нужно понять, как клуб будет жить при новом руководителе совета директоров. А главное — прямо сейчас у питерцев в борьбе за Радулова появился серьезный конкурент в лице ЦСКА, в котором Игорь Никитин не прочь был бы поработать с нападающим еще один сезон.