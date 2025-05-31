Где окажутся Радулов и Кузнецов? Кто поедет за Никитиным в ЦСКА? Главные интриги открытия рынка свободных агентов

Сумеет ли Уфа сохранить Ремпала?
Когда «Салават Юлаев» прошлой весной дал Шелдону Ремпалу однолетний контракт с окладом 88 миллионов рублей, многие крутили пальцем у виска. Выписывать такие деньги никогда не игравшему за пределами Северной Америки легионеру, у которого за спиной всего два десятка матчей в НХЛ, было огромным риском. Однако в итоге его переход оправдался от и до, а канадец отработал каждую свою копейку.
Как показал минувший плей-офф, именно Ремпал, а не сникший этой весной Джошуа Ливо, был вожаком команды Вячеслава Козлова. Теперь он в полном праве просить повышенной зарплаты у уфимцев. Вот только готов ли Ринат Баширов дать Шелдону 100-миллионный контракт после того, как еще по ходу регулярки сделал Ливо одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги?
В случае если лучший бомбардир команды в прошедшем Кубке Гагарина получит желаемые деньги, Ремпал, Ливо (110 миллионов) и Хмелевски (80) будут сжирать больше трети платежной ведомости клуба из Башкортостана. Впрочем, всплывшие слухи о возможном расставании «Салавата Юлаева» с Ливо увеличивают вероятность того, что Ремпал все-таки останется в Уфе — если, конечно, вообще не найдет себе вариант в НХЛ после топ-сезона в России.
Береглазов, Рафиков и Шалунов поедут вслед за Никитиным?
Возвращение Игоря Никитина в ЦСКА можно уже считать свершившимся фактом. Официальное объявление о его переезде из Ярославля в Москву должно состояться со дня на день. И нужно ли говорить, что в перестроечную команду, доставшуюся ему после Ильи Воробьева, он захочет привезти тех, с кем еще недавно завоевывал первый Кубок Гагарина в истории «Локомотива»?
Речь, разумеется, не только о тренерском штабе — Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков, конечно, поедут вместе с Никитиным возвращать армейцев в статус стопроцентного претендента на чемпионство. Однако вслед за ними новый старый главный тренер красно-синих наверняка захочет забрать в столицу нескольких хоккеистов. Но если Алексей Береглазов и Рушан Рафиков завтра выходят на рынок неограниченно свободных агентов, то один из любимых форвардов Никитина Максим Шалунов связан контрактом с железнодорожниками еще на один сезон. С другой стороны, если руководство ЦСКА решило вопрос с тренером и его двухлетним соглашением, то будет ли проблема с автором золотого гола?
Гатиятулин и «Ак Барс» возьмутся за реанимацию Евгения Кузнецова?
Оказаться в «Ак Барсе» Евгений Кузнецов должен был еще прошлым летом. Именно казанцы тогда считались главными претендентами на потенциально главную звезду лиги, которая устала от жизни за океаном. Однако тут на авансцене резко появился Роман Ротенберг и с помощью пышной церемонии представил бывшего партнера Александра Овечкина в качестве игрока СКА.
После скандального сезона на Кузнецова нет россыпи претендентов. Но желание Анвара Гатиятулина поработать с челябинским бриллиантом, которого он хорошо знает, за год никуда не делось. Главный тренер казанцев верит, что ему удастся реанимировать звездного нападающего, который все еще способен на многое в КХЛ, и сумеет удержать его в узде. Только для того, чтобы Евгений вновь стал лицом лиги и серьезной угрозой для соперников, одного желания Гатиятулина недостаточно. В Казани готовы протянуть форварду руку помощи. Но дальше — дело уже за ним самим.
Какой клуб выберет Радулов?
После крайне неоднозначного сезона в Казани прошлой весной было трудно представить, что за Александра Радулова когда-нибудь еще будут по-настоящему биться топ-клубы. Казалось, что его время ушло. Однако в мае «быстрый дедушка» показал, что он по-прежнему способен не только питать своей энергией целую команду, но и передавать опыт парням вроде Егора Сурина.
Еще по ходу финальной серии с «Трактором» мы сообщали о том, что в следующем сезоне ветеран готов перебраться в СКА. Правда, Радулов после чемпионства с «Локомотивом» заявил, что хотел бы остаться в Ярославле. Поверить в переезд Александра в Санкт-Петербург несложно — Роман Ротенберг привычно падок на то, что блестит. Но для начала тренеру армейцев нужно понять, как клуб будет жить при новом руководителе совета директоров. А главное — прямо сейчас у питерцев в борьбе за Радулова появился серьезный конкурент в лице ЦСКА, в котором Игорь Никитин не прочь был бы поработать с нападающим еще один сезон.
Уезжая в «Монреаль» в 2016-м, Радулов расстался с руководством красно-синих не лучшим образом. Но после двух подряд вылетов в первом раунде Игорь Есмантович оказался в положении, когда лучше забыть старые обиды. Да и Никитин в своем новом статусе вправе диктовать свою волю президенту ЦСКА.
Переберется ли Ткачев в «Автомобилист» вслед за Буше?
Омские болельщики уже давно и окончательно смирились с тем, что Рид Буше больше не будет радовать их своим лазерным броском и голами. После противоречивого плей-офф новые боссы «Авангарда» решили, что давать американцу оклад под 100 миллионов рублей неразумно, и отпустили его на рынок, откуда клиента Алеши Пилко моментально забрал «Автомобилист» (официально об этом еще не объявлено), не первый год осыпающий легионеров деньгами.
Теперь сибиряков беспокоит только будущее Владимира Ткачева, чьи отношения с новым главным тренером «ястребов» Ги Буше складываются непросто. Коренной омич уже не раз заявлял о желании провести остаток карьеры в родном городе. Но делать скидку после нескольких важных шайб в плей-офф и переподписания контракта по ходу сезона он не собирается. В Екатеринбурге также готовы не обидеть по деньгам, возможно, сильнейшего плеймейкера лиги. Только для начала придется дождаться финального решения «Авангарда» по нападающему, которого еще совсем недавно внутри клуба считали системообразующей фигурой.
Леонид Ларин