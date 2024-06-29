Шесть российских игроков выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Шесть российских хоккеистов выбраны во втором и третьем раундах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

Во втором раунде «Сан-Хосе Шаркс» под 33-м номером выбрал нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова, «Колорадо Эвеланш» — под 38-м номером голкипера магнитогорского «Металлурга» Илью Набокова, «Нью-Джерси Девилз» — под 49-м номером вратаря Михаила Егорова, который выступал в минувшем сезоне в клубе «Омаха Лансерс» из Хоккейной лиги США (USHL), «Каролина Харрикейнз» — под 50-м номером форварда нижегородского «Торпедо» Никиту Артамонова.

В третьем раунде были выбраны вратарь тульского АКМ Кирилл Зарубин под 84-м номером, задрафтованный «Калгари Флэймз», и защитник столичного ЦСКА Матвей Шуравин, которого под 97-м номером забрала «Флорида Пантерз».