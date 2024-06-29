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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шесть российских игроков выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ

Набокова и еще пятерых россиян выбрали во втором и третьем раундах драфта НХЛ.

Металлург Мг
Динамо М
Торпедо
ЦСКА
Сан-Хосе
Колорадо
Нью-Джерси
Каролина
Калгари
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Шесть российских хоккеистов выбраны во втором и третьем раундах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

Во втором раунде «Сан-Хосе Шаркс» под 33-м номером выбрал нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова, «Колорадо Эвеланш» — под 38-м номером голкипера магнитогорского «Металлурга» Илью Набокова, «Нью-Джерси Девилз» — под 49-м номером вратаря Михаила Егорова, который выступал в минувшем сезоне в клубе «Омаха Лансерс» из Хоккейной лиги США (USHL), «Каролина Харрикейнз» — под 50-м номером форварда нижегородского «Торпедо» Никиту Артамонова.

В третьем раунде были выбраны вратарь тульского АКМ Кирилл Зарубин под 84-м номером, задрафтованный «Калгари Флэймз», и защитник столичного ЦСКА Матвей Шуравин, которого под 97-м номером забрала «Флорида Пантерз».

Драфт НХЛ проходит в Парадайсе (штат Невада) 28—29 июня. В первом раунде днем ранее были выбраны четверо россиян.

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