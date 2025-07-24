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Марго Робби, Кайли и другие: как тренируются звезды — и почему это повторяют все

Многих фанатов вдохновляет фигура и спортивная активность звезд. Рассказываем о фитнес-рутине селебрити, которая заразила миллионы поклонников.

Мария Сергеева
Автор Спорт Mail
Девушка с рельефной спиной после тренировки
Звезды уделяют много внимания своей физической форме.Источник: Freepik

Звезды занимаются спортом по-разному. Кто-то любит пилатес, кто-то предпочитает функциональные тренировки в зале. Одним ближе регулярная ненапряжная домашняя рутина, другим — интенсивная работа с тренером. Рассказываем о физической активности звезд, которую повторяют миллионы фанатов.

Джей Ло: дисциплина, шаги и кардио с танцами

Дженнифер Лопес, добившаяся своей внешности дисциплиной, шагами и кардио-тренировками
Джей Ло в отличной форме, несмотря на свой возраст.Источник: Соцсети

Дженнифер Лопес в свои 55 выглядит потрясающе благодаря четкому графику и разнообразным нагрузкам. Она делает упор на кардио, уделяет внимание грамотной растяжке и не забывает о восстановлении.

Звезда проходит 10 000 шагов ежедневно, отслеживая количество через специальное приложение, три раза в неделю занимается интервальным бегом (30 сек. спринт + 1 мин. ходьбы). Один из ее секретов — танцевальные кардио-сессии.

Не забывает Джей Ло и про силовые тренировки: используя круговую систему нагрузки, делает приседания с гантелями, тягу блока к поясу, планку с отягощением. «Мышцы должны гореть!» — говорила звезда в одном из интервью Vogue в 2023 году.

Лучшей растяжкой певица считает танцы. Она делает разминку у станка и сплиты, благодаря которым сохраняет гибкость с 20 лет. В качестве восстановления она использует криотерапию после тяжелых тренировок и занимается йогой перед сном.
«Я не тренируюсь, чтобы быть худой — я работаю, чтобы быть сильной» — вот девиз Дженнифер Лопес.

Меган Ти Сталлион: авторский марафон, тверк и любовь к телу

Меган Ти Сталлион, проводящая авторские марафоны тренировок для сохранения формы
Меган Ти Сталлион мотивирует своими тренировками сотни тысяч фанатов.Источник: Соцсети

Хип-хоп исполнительница Меган Ти Сталлион превращает фитнес в праздник — ее тренировки заряжают энергией, а подход к телу вдохновляет множество поклонников. «Hottie Bootcamp» — авторский марафон Меган, который включает челленджи с приседаниями, планкой и танцами. Главное правило, которое установила звезда, звучит так: «20 минут в день — но без пропусков!».

Меган любит танцевать под собственные хиты, делает приседания с твистами и тверк-сессии по 5−10 минут). Она выполняет базовые силовые упражнения без сложного инвентаря, например, ягодичный мостик с утяжелителем, выпады в движении, отжимания с хлопком.

Звезда относится к своему телу бережно и с любовью: не верит в диеты, часто тренируется в кроп-топе и шортах, чтобы видеть прогресс и любить свое тело здесь и сейчас. В качестве восстановления использует растяжку и принимает солевые ванны с розовой солью.

Кайли Дженнер: домашняя рутина без перегрузок

Кайли Дженнер на домашней тренировке без перегрузок
Кайли Дженнер тренируется не на износ, а в удовольствие.Источник: Соцсети

Кайли Дженнер не позиционирует себя как фанатка жестких тренировок — ее подход к фитнесу выглядит расслабленно, но эстетично. Она делает акцент на легких домашних упражнениях, растяжке и тонусе, чтобы поддерживать форму без стресса.

В ее рутину входят короткие тренировки с акцентом на ягодицы, пресс и бедра. Звезда не использует сложное оборудование — только коврик, иногда гантели 2−3 кг или эспандеры.

Растяжка — обязательная часть дня Кайли, особенно для спины и бедер. Иногда она добавляет элементы дыхательных практик, чтобы снизить тревожность.

Кайли избегает потных тренировок в зале. В соцсетях она публикует видео, где может делать упражнения в милом спортивном комплекте, между делом, с ребенком на руках или под музыку. Фанатам нравится ее вовлеченность: звезда выглядит как «девочка, которая просто кайфует», а не заставляет себя.

Кайли делает акцент на тонус, а не на рельеф: в отличие от сестры Кендалл, не гонится за «сухим» телом. Ее цель — подтянутая фигура без перегрузок.

Марго Робби: пилатес, барре и подготовка к ролям

Марго Робби, подготовившаяся к ролям в кино с помощью пилатеса и барре
Марго Робби выглядит отлично, благодаря сбалансированной нагрузке.Источник: Legion-Media

Подготовка Марго Робби к роли Барби вызвала настоящий ажиотаж — ее фигура стала эталоном атлетичной, но женственной формы. В интервью и соцсетях она рассказывала, что ее рутина — это микс пилатеса, функциональных тренировок и работы на сопротивление, без жесткой сушки, но с упором на тонус, осанку и выносливость.

Основу подготовки к съемкам в «Барби» составляли ежедневные занятия на реформере (специальный тренажер для пилатеса с пружинами). Это помогло создать длинные, подтянутые мышцы без лишнего объема. В интервью Vogue Марго отмечала, что пилатес — ее фаворит для улучшения баланса и силы кора, что критично для каскадерских сцен (например, в «Отряде самоубийц»).

Для ролей, требующих физической подготовки (Харли Квинн, Барби), актриса работала с тренером над упражнениями с собственным весом. Она выполняла приседания с прыжком, боковые планки с отведением ноги, подтягивания с ассистентом (чтобы избежать перекачанных плеч). Акцент делался на гармоничную нагрузку, а не на рельеф.

Иногда в сторис Марго мелькали кадры занятий барре-фитнесом (микс балета и силовых). Это добавило ее фигуре «кукольной» грации и идеальной осанки — визитной карточки Барби.

Марго не любит изматывающие кардиосессии. Вместо бега она выбирает прогулки на свежем воздухе, плавание или танцы — это совпадает с образом Барби, которая любит жизнь.

Сидни Суини: бокс, скалолазание и пресс без фильтров

Сидни Суини, занимающаяся боксом и скалолазанием
Несмотря на ангельскую внешность, Сидни Суини любит интенсивные нагрузки.Источник: Соцсети

Сидни Суини — одна из немногих звезд, кто честно и без фильтров показывает свои тренировки в соцсетях. Ее фитнес-контент в TikTok и Instagram (принадлежти компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) регулярно взрывает интернет — фанаты в восторге от спортивной дисциплины и мощного пресса, который стал ее визитной карточкой.

Перед съемками в байопике о боксерше Кристин Мартин актриса начала регулярно занимается кикбоксингом. Она работала на груше, участвовала в спаррингах, отрабатывала комбинации ударов. В интервью говорила, что бокс для нее — не просто спорт, а способ снять стресс и почувствовать себя сильной.

Еще одно спортивное увлечение Сидни — скалолазание. В своих соцсетях она не раз показывала, как лезет по скалодрому — это ее способ прокачать силу хвата, координацию и мышцы всего тела.

Также актриса уделяет много внимания прессу. Работа над рельефом живота включает подъемы ног в висе, скручивания с отягощением и планку с динамическими элементами (например, касания плеч). Сидни не боится потеть и тяжело работать — ее тренировки выглядят по-настоящему интенсивными и больше похожи на подготовку спортсмена.

Звезды восхищают своих фанатов не только пением, актерской игрой или активностью в соцсетях. Индивидуальная манера работы над телом и фитнес-предпочтения вдохновляют многих поклонников работать над собой и грамотно повышать свою физическую активность.