Марго Робби, Кайли и другие: как тренируются звезды — и почему это повторяют все

Звезды занимаются спортом по-разному. Кто-то любит пилатес, кто-то предпочитает функциональные тренировки в зале. Одним ближе регулярная ненапряжная домашняя рутина, другим — интенсивная работа с тренером. Рассказываем о физической активности звезд, которую повторяют миллионы фанатов.
Джей Ло: дисциплина, шаги и кардио с танцами
Дженнифер Лопес в свои 55 выглядит потрясающе благодаря четкому графику и разнообразным нагрузкам. Она делает упор на кардио, уделяет внимание грамотной растяжке и не забывает о восстановлении.
Звезда проходит 10 000 шагов ежедневно, отслеживая количество через специальное приложение, три раза в неделю занимается интервальным бегом (30 сек. спринт + 1 мин. ходьбы). Один из ее секретов — танцевальные кардио-сессии.
Не забывает Джей Ло и про силовые тренировки: используя круговую систему нагрузки, делает приседания с гантелями, тягу блока к поясу, планку с отягощением. «Мышцы должны гореть!» — говорила звезда в одном из интервью Vogue в 2023 году.
Лучшей растяжкой певица считает танцы. Она делает разминку у станка и сплиты, благодаря которым сохраняет гибкость с 20 лет. В качестве восстановления она использует криотерапию после тяжелых тренировок и занимается йогой перед сном.
«Я не тренируюсь, чтобы быть худой — я работаю, чтобы быть сильной» — вот девиз Дженнифер Лопес.
Меган Ти Сталлион: авторский марафон, тверк и любовь к телу
Хип-хоп исполнительница Меган Ти Сталлион превращает фитнес в праздник — ее тренировки заряжают энергией, а подход к телу вдохновляет множество поклонников. «Hottie Bootcamp» — авторский марафон Меган, который включает челленджи с приседаниями, планкой и танцами. Главное правило, которое установила звезда, звучит так: «20 минут в день — но без пропусков!».
Меган любит танцевать под собственные хиты, делает приседания с твистами и тверк-сессии по 5−10 минут). Она выполняет базовые силовые упражнения без сложного инвентаря, например, ягодичный мостик с утяжелителем, выпады в движении, отжимания с хлопком.
Звезда относится к своему телу бережно и с любовью: не верит в диеты, часто тренируется в кроп-топе и шортах, чтобы видеть прогресс и любить свое тело здесь и сейчас. В качестве восстановления использует растяжку и принимает солевые ванны с розовой солью.
Кайли Дженнер: домашняя рутина без перегрузок
Кайли Дженнер не позиционирует себя как фанатка жестких тренировок — ее подход к фитнесу выглядит расслабленно, но эстетично. Она делает акцент на легких домашних упражнениях, растяжке и тонусе, чтобы поддерживать форму без стресса.
В ее рутину входят короткие тренировки с акцентом на ягодицы, пресс и бедра. Звезда не использует сложное оборудование — только коврик, иногда гантели 2−3 кг или эспандеры.
Растяжка — обязательная часть дня Кайли, особенно для спины и бедер. Иногда она добавляет элементы дыхательных практик, чтобы снизить тревожность.
Кайли избегает потных тренировок в зале. В соцсетях она публикует видео, где может делать упражнения в милом спортивном комплекте, между делом, с ребенком на руках или под музыку. Фанатам нравится ее вовлеченность: звезда выглядит как «девочка, которая просто кайфует», а не заставляет себя.
Кайли делает акцент на тонус, а не на рельеф: в отличие от сестры Кендалл, не гонится за «сухим» телом. Ее цель — подтянутая фигура без перегрузок.
Марго Робби: пилатес, барре и подготовка к ролям
Подготовка Марго Робби к роли Барби вызвала настоящий ажиотаж — ее фигура стала эталоном атлетичной, но женственной формы. В интервью и соцсетях она рассказывала, что ее рутина — это микс пилатеса, функциональных тренировок и работы на сопротивление, без жесткой сушки, но с упором на тонус, осанку и выносливость.
Основу подготовки к съемкам в «Барби» составляли ежедневные занятия на реформере (специальный тренажер для пилатеса с пружинами). Это помогло создать длинные, подтянутые мышцы без лишнего объема. В интервью Vogue Марго отмечала, что пилатес — ее фаворит для улучшения баланса и силы кора, что критично для каскадерских сцен (например, в «Отряде самоубийц»).
Для ролей, требующих физической подготовки (Харли Квинн, Барби), актриса работала с тренером над упражнениями с собственным весом. Она выполняла приседания с прыжком, боковые планки с отведением ноги, подтягивания с ассистентом (чтобы избежать перекачанных плеч). Акцент делался на гармоничную нагрузку, а не на рельеф.
Иногда в сторис Марго мелькали кадры занятий барре-фитнесом (микс балета и силовых). Это добавило ее фигуре «кукольной» грации и идеальной осанки — визитной карточки Барби.
Марго не любит изматывающие кардиосессии. Вместо бега она выбирает прогулки на свежем воздухе, плавание или танцы — это совпадает с образом Барби, которая любит жизнь.
Сидни Суини: бокс, скалолазание и пресс без фильтров
Сидни Суини — одна из немногих звезд, кто честно и без фильтров показывает свои тренировки в соцсетях. Ее фитнес-контент в TikTok и Instagram (принадлежти компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) регулярно взрывает интернет — фанаты в восторге от спортивной дисциплины и мощного пресса, который стал ее визитной карточкой.
Перед съемками в байопике о боксерше Кристин Мартин актриса начала регулярно занимается кикбоксингом. Она работала на груше, участвовала в спаррингах, отрабатывала комбинации ударов. В интервью говорила, что бокс для нее — не просто спорт, а способ снять стресс и почувствовать себя сильной.
Еще одно спортивное увлечение Сидни — скалолазание. В своих соцсетях она не раз показывала, как лезет по скалодрому — это ее способ прокачать силу хвата, координацию и мышцы всего тела.
Также актриса уделяет много внимания прессу. Работа над рельефом живота включает подъемы ног в висе, скручивания с отягощением и планку с динамическими элементами (например, касания плеч). Сидни не боится потеть и тяжело работать — ее тренировки выглядят по-настоящему интенсивными и больше похожи на подготовку спортсмена.
Звезды восхищают своих фанатов не только пением, актерской игрой или активностью в соцсетях. Индивидуальная манера работы над телом и фитнес-предпочтения вдохновляют многих поклонников работать над собой и грамотно повышать свою физическую активность.