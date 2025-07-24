Марго Робби, Кайли и другие: как тренируются звезды — и почему это повторяют все

Кайли избегает потных тренировок в зале. В соцсетях она публикует видео, где может делать упражнения в милом спортивном комплекте, между делом, с ребенком на руках или под музыку. Фанатам нравится ее вовлеченность: звезда выглядит как «девочка, которая просто кайфует», а не заставляет себя.