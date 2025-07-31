Звезды без жестких тренировок: Рианна, Энистон и Хадид — о спорте без фанатизма

Тренировки включают все: интервальное кардио, йогу, силовые, бокс и плавание. Один день — высокоинтенсивный, другой — мягкий. Энистон любит утренние тренировки: иногда начинает день в 5 утра с кардио и переходит к боксу или силовой. Особое внимание она уделяет прессу, планка в 2−3 минуты для нее в порядке вещей. При этом актриса честно признается: не все получается сразу. Гибкий график, разумная нагрузка и уважение к телу делают тренировки Энистон устойчивыми. Это и помогает ей годами оставаться в отличной форме без ощущения изматывающей дисциплины.