Звезды без жестких тренировок: Рианна, Энистон и Хадид — о спорте без фанатизма

Глянцевые обложки, сотни вспышек и миллионы лайков в соцсетях — внешность селебрити буквально работает на них. Но за стройными силуэтами скрывается не только удачная генетика и рука визажиста, но и грамотно выстроенные тренировки. Собрали примеры того, как поддерживают себя в форме топовые звезды.
Рианна — кардио и силовые в лайтовом формате
Рианна давно доказала, что идеальная фигура — это не обязательно про 90−60−90. При ее достаточно «пышном» низе у нее четкий силуэт ног, подтянутый живот и уверенная осанка. Этому помогает грамотная система тренировок: певица занимается с персональным тренером Джейми Грэйнджер уже больше шести лет.
В ее расписании — сайклинг, гребля, пилатес, силовая и кардио. Занятия короткие, но плотные, чтобы не наскучить, а тело получало разнообразную нагрузку. Главный принцип: миксовать и чередовать. Каждая тренировка нацелена на разные группы мышц, особенно на пресс и нижнюю часть тела — на эти зоны Рианна обращает особое внимание. Такой подход помогает развивать не только выносливость, но и гибкость, подвижность суставов и пластичность.
Белла Хадид — пилатес и бокс для тонуса и выносливости
Белла словно живая скульптура, при этом она почти не делает классических силовых тренировок. Вместо штанг и тренажеров — бокс, пилатес, бег, йога и немного функциональных упражнений с собственным весом.
Формула успеха Беллы в разнообразии. Каждую тренировку она начинает с динамической разминки, например, 10 минут бокса. Это нужно, чтобы разогреть тело и включить мышцы кора в работу. Потом — короткий бег, упражнения на пресс вроде велосипеда, подъема ног, планки и снова возвращение к боксу. Занятия Беллы построены так, чтобы тренировать тело по всем направлениям: сила, тонус, гибкость, координация.
При этом Белла не зациклена только лишь на теле. Она подчеркивает, что спорт помогает ей стабилизировать настроение. Именно поэтому в ее тренировочном плане есть и более мягкие занятия вроде йоги и растяжки.
Кайя Гербер — barre и балетная нагрузка
У Кайи Гербер хорошая генетика, ведь ее мама Синди Кроуфорд. Но даже с эктоморфным типом телосложения она не пускает все на самотек. Спорт занимает важное место в ее жизни.
Кайя любит низкоинтенсивные тренировки — barre, йогу, пилатес, растяжку. Она делает ставку на упражнения, которые не столько качают мышцы, сколько развивают выносливость, стабильность и осанку. Barre, например, сочетает балетные элементы, работу с резинками и силовые в изометрии и именно это создает ощущение «вытянутого» тела.
Такие занятия особенно эффективны для девушек, которые не хотят выглядеть «накачанными», но стремятся к четкому силуэту и красивым линиям. А вот упражнения с собственным весом, резинками и легкими гантелями активируют мышечные стабилизаторы и развивают глубокие мышцы, особенно важные для красивой походки и ровной спины.
Кайя редко показывает тренировки в соцсетях. Для нее спорт не повод для контента, а часть обыденной жизни. Она часто занимается на свежем воздухе, и уверена, что даже 20 минут йоги на траве могут быть полезнее часа в зале.
Дженнифер Энистон — йога, core и интервальные кардио
55-летняя Дженнифер Энистон выглядит так, будто секрет молодости действительно существует. И частично он в четкой системе тренировок. Своим подходом она обязана тренеру Лейону Азубуике, который использует метод периодизации: каждую неделю или месяц план пересматривается в зависимости от задач, самочувствия и загруженности звезды.
Тренировки включают все: интервальное кардио, йогу, силовые, бокс и плавание. Один день — высокоинтенсивный, другой — мягкий. Энистон любит утренние тренировки: иногда начинает день в 5 утра с кардио и переходит к боксу или силовой. Особое внимание она уделяет прессу, планка в 2−3 минуты для нее в порядке вещей. При этом актриса честно признается: не все получается сразу. Гибкий график, разумная нагрузка и уважение к телу делают тренировки Энистон устойчивыми. Это и помогает ей годами оставаться в отличной форме без ощущения изматывающей дисциплины.
Зои Кравиц — минимализм и много движения в быту
Зои Кравиц — идеальный пример того, как можно поддерживать форму без спортзала. Ее стратегия: много и разнообразно двигаться в обычной жизни. Вместо спорта она предпочитает пешие прогулки, пробежки, легкие домашние тренировки с резинками, растяжка. Она не делит жизнь на «до» и «после зала» — физическая активность вплетена в ее повседневность.
Такой подход не создает перегрузки, не вызывает внутреннего сопротивления и при этом позволяет поддерживать тонус. Умеренность, разнообразие и минимум стресса — то, что часто недооценивается, но прекрасно работает на длинной дистанции.
Иногда все же она занимается фитнесов, но делает это самостоятельно. «Я работала со многими тренерами на протяжении долгих лет для шоу и фильмов, поэтому я достаточно знаю о фитнесе, чтобы заниматься самой,» — делится она.
Глядя на эти примеры, становится очевидно: спорт — это способ жить в комфорте со своим телом. Ведь эти звезды выбирают то, что им нравится. Такой подход можно перенять каждому, даже если до этого вы считали, что «спорт — это не про меня».