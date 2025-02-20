«Спартак» — «Сибирь» 20 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» — король камбэков в КХЛ. Именно красно-белые раз за разом отыгрываются, уступая в счете. Недавно «Спартак» победил «Торпедо», забросив 7 шайб после 0:4. А три дня назад команда Алексея Жамнова вырвала два очка у московского «Динамо», проигрывая 1:2. У красно-белых есть проблемы с защитниками и игрой в обороне, но за счет атаки они чаще побеждают.
«Сибирь» провалила домашний матч против «Автомобилиста» 17 февраля. Сибиряки пропустили три шайбы уже в первом периоде и в итоге проиграли 0:5. Интересно, что за первые 20 минут хоккеисты «Сибири» нанесли всего один бросок в створ ворот. Команда Вадима Епанчинцева 7-я в Восточной конференции, «Спартак» занимает 3-е место на Западе.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сибирь». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime и «Кинопоиск».
«Спартак» и «Сибирь» один раз встречались в этом сезоне. На своем льду новосибирцы выиграли 3:1.
Букмекеры считают фаворитом «Спартак», коэффициент на победу красно-белых в основное время — 1,78, на победу гостей — 3,90. Также тут ждут как минимум 5 голов.