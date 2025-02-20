«Спартак» — «Сибирь» 20 февраля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» — король камбэков в КХЛ. Именно красно-белые раз за разом отыгрываются, уступая в счете. Недавно «Спартак» победил «Торпедо», забросив 7 шайб после 0:4. А три дня назад команда Алексея Жамнова вырвала два очка у московского «Динамо», проигрывая 1:2. У красно-белых есть проблемы с защитниками и игрой в обороне, но за счет атаки они чаще побеждают.