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Что происходит с телом после 30 — и как на это правильно реагировать

Тридцать — первый рубеж и старт биологического старения. Но все не так страшно, как кажется. Рассказываем, как обернуть изменения в теле себе в плюс — в обычной жизни и в спорте.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Мужчина после 30 лет.
Источник: Freepik

Возрастные изменения — это нормально. И после 30-ти все немного не так, как до: гормоны, метаболизм, физическое состояние и другие «звоночки». Объясняем, что именно происходит с телом и что тренеры советуют поменять в этом возрасте своим клиентам.

Что именно меняется — немного физиологии

Мужчина с шариками 30 лет.
В 30 лет в теле происходит ряд физиологических изменений.Источник: Freepik

К 30 годам в организме многое меняется. И здесь работает принцип «предупрежден — значит вооружен»: большая часть проблем на самом деле ими не являются, а остальные можно решить. Итак, что же происходит с телом:

  • обмен веществ замедляется: резкое замедление — миф, это самое начало процесса;
  • плотность костей и мышц начинает сокращаться;
  • гормональный фон «шатается».

Все эти процессы могут привести к набору веса, мышечному дисбалансу и, как следствие, ухудшению самочувствия. Но избежать кризиса можно, если перейти на светлую сторону силы: скорректировать питание и образ жизни, а также не запускать недуги.

Тело в 30: как с этим работают тренеры

Тренер объясняет программу тренировок женщине после 30 лет.
Тренеры составляют программы по возрасту и особенностям организма.Источник: Freepik

Не секрет, что после 30-ти выносливость организма снижается. Задача тренера скорректировать курс тренировок — на функциональность и поддержание тонуса. Главные акценты — регулярность и поступательность, никакой работы до изнурения.

Грамотный тренер начинает работу со «сбора анамнеза»: хронические заболевания, травмы, образ жизни и особенности питания. Затем составляется программа тренировок: в базе — разнообразие нагрузок средней интенсивности.

«После 30 лет стоит совмещать силовые и кардионагрузки», — объясняет фитнес-тренер Егор Фукалов. Кардио укрепляют сердечно-сосудистую систему. Силовые направлены на мышцы и поддержку метаболизма.

Также многие тренеры напоминают, что после 30-ти стоит задуматься о гибкости: йога, пилатес и т. д. «Гибкие» виды спорта снижают риск травм и улучшают координацию. А еще они работают с головой — помогают повысить устойчивость к стрессу и обрести психическое равновесие.

Что можно адаптировать в обычной практике

Мужчина после 30 лет с табличкой.
С возрастом тело требует системного внимания и заботы.Источник: Freepik

Тело как часовой механизм — требует бережного отношения и постоянной настройки. И это не только физическая нагрузка, но и образ жизни в целом. Не забываете:

  • следить за осанкой: здоровье позвоночника = здоровье всего организма;
  • восстанавливаться: полноценный сон и отдых — залог хорошего самочувствия;
  • баловать себя: массаж, баня, прогулки на природе, спа-процедуры;
  • правильно питаться: мы то, что мы едим — это факт.

Важно понимать, что с возрастом грамотная и четкая система работает лучше, чем импульсивность.

Жизнь после 30 — это новый этап. И только вы решаете, каким он будет. Изучайте ваш организм и его потребности, адаптируйтесь к переменам, а где нужно — обращайтесь к специалистам. И помните, что самоценность — не привилегия, а фундамент для счастья в любом возрасте.