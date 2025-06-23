Что происходит с телом после 30 — и как на это правильно реагировать

Жизнь после 30 — это новый этап. И только вы решаете, каким он будет. Изучайте ваш организм и его потребности, адаптируйтесь к переменам, а где нужно — обращайтесь к специалистам. И помните, что самоценность — не привилегия, а фундамент для счастья в любом возрасте.