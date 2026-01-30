Шварценеггер и другие чемпионы, которые ненавидят кардио, но выглядят идеально

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и один из самых узнаваемых бойцов мира. Его физическая форма — это результат ежедневной работы в зале и на ринге. Он тренируется шесть дней в неделю и часто проводит по две сессии в день.