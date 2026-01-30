Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шварценеггер и другие чемпионы, которые ненавидят кардио, но выглядят идеально

Многие думают, что без бега и эллипса невозможно быть подтянутым. Но примеры топовых чемпионов показывают: идеальной формы можно добиться и без километров на дорожке.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Кардио — не единственный способ держать тело в форме. Сила, техника, работа с весом собственного тела и короткие интенсивные нагрузки могут давать тот же результат. В большом спорте это давно используют: многие чемпионы обходятся без беговых дорожек и выстраивают форму через те виды нагрузки, которые им больше подходят.

Арнольд Шварценеггер — ставка на силовые тренировки

Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Соцсети

Арнольд — семикратный победитель «Мистер Олимпия» и человек, который десятилетиями формировал культ сильного и здорового тела. Его тренировки всегда строились вокруг железа: тяжелые базовые упражнения, большой объем работы, высокая интенсивность. В «золотую эру» бодибилдинга он тренировался 5−6 дней в неделю, иногда дважды в день, прорабатывая каждую мышечную группу по несколько раз.

Кардио в классическом виде не было для него приоритетом. Основную нагрузку давали приседания, жимы, тяги, суперсеты. Такой формат сам по себе требовал огромных энергозатрат: мышцы росли, тело становилось рельефным, а обмен веществ оставался высоким даже в покое.

Сегодня, в 78 лет, Арнольд тренируется несколько иначе — сочетает силовые упражнения с короткими кардиосессиями, но по-прежнему делает ставку на работу с железом. Его пример показывает, что форма может держаться годами без беговой дорожки — если в основе лежит регулярная силовая нагрузка и внимание к телу.

Серена Уильямс — форма через игру и взрывную работу

Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Соцсети

Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток в истории: 23 титула турниров Большого шлема, десятки лет в топе мирового рейтинга и карьера, растянувшаяся почти на три десятилетия. Ее тело — это результат работы на корте, где каждое очко требует скорости, силы и мгновенной реакции.

Серена никогда не делала ставку на длительные пробежки. Ее тело формировалось на корте — через резкие старты, короткие спринты, прыжки, удары, смену направлений. Такой формат требует не меньше выносливости, чем классическое кардио, но работает иначе: нагрузка идет короткими, интенсивными отрезками.

В тренировках Уильямс много плиометрики, упражнений на реакцию, координацию, силу ног и корпуса. Они похожи на реальные игровые моменты: резкий выпад в сторону, быстрый старт с места, прыжки, смена направления, работа ногами. Это те же самые движения, которые можно встретить в обычной жизни — когда нужно быстро встать, развернуться, ускориться, удержать равновесие.

Именно такие короткие, активные отрезки заставляют сердце и мышцы интенсивно работать. Это может выглядеть как интервальные тренировки, упражнения с собственным весом, короткие серии движений с паузами. Формат остается тем же: немного усилия — передышка — снова движение.

Конор Макгрегор — выносливость без бега

Конор Макгрегор
Конор МакгрегорИсточник: Соцсети

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и один из самых узнаваемых бойцов мира. Его физическая форма — это результат ежедневной работы в зале и на ринге. Он тренируется шесть дней в неделю и часто проводит по две сессии в день.

Утром в его программе — скакалка, бой с тенью, разминка на подвижность. Вечером — несколько часов технической работы: бокс, борьба, джиу-джитсу, спарринги под конкретного соперника. Между этим — силовые и функциональные упражнения: подтягивания, отжимания, работа на кольцах, упражнения с медболом, баланс, взрывные движения.

Это тренировки, где тело постоянно меняет положение и режим работы. Пульс растет, дыхание сбивается, мышцы включаются волнами — почти как в бою. Выносливость развивается не через длительное однообразное усилие, а через чередование нагрузки и пауз.

Такой формат можно адаптировать под себя: короткие круги из приседаний, отжиманий, выпадов, планки, движений с собственным весом, с небольшими перерывами между ними. Опыт Макгрегора наглядно показывает: кардио — это не обязательно бег. Выносливость можно развивать через движение, которое требует внимания, силы и координации, а не через километры в одном темпе.