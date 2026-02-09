Идеальное тело без тренажеров: как Скала, Питт и Хемсворт готовились к ролям

Тренировки проходили не всегда в зале. Часто он занимался дома или в гараже с минимальным инвентарем: гантели, штанга, турник. Главное — регулярность. Но ключевую роль играло питание. Джонсон потреблял до 8000 калорий в день. Это в четыре раза больше нормы для взрослого мужчины. Его рацион состоял из простых продуктов: куриная грудка, лосось, белый рис, сладкий картофель, овсянка, яйца. Приемы пищи повторялись каждые 2−3 часа — всего до семи раз в день. Такой подход позволил ему не просто набрать вес, а превратить почти весь прирост в мышцы, снизив жир с 18% до 10%.